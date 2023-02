Basket Le Mura



L’Allianz Geas passa al PalaTagliate: al Basket Le Mura non bastano due quarti coriacei

domenica, 26 febbraio 2023, 21:51

54-61 (9-19, 18-31 e 41-52)

Gesam Gas e Luce Lucca: Cappellotto ne, Tintori, Treffers 7, Natali 6, Tulonen, Parmesani 2, Bocchetti 2, Miccoli 5, Gilli 7, Frustaci 3 e Morrison 22 Allenatore: Luca Andreoli

Allianz Geas Sesto S.Giovanni: Dotto 8, Moore 20, Begic 2, Arturi, Gorini 10, Bestagno 3, Tava ne, Trucco 4, Panzera 3 e Holmes 11 Allenatore: Cinzia Zanotti

Arbitri: Alessandro Tirozzi, Lorenzo Lupelli e Chiara Consonni

Un Gesam Gas e Luce Lucca in versione mister Hyde, vedi i primi due quarti, e dottor Jekyll, il terzo periodo e la prima metà del quarto, deve arrendersi per 54-61 all’Allianz Geas, quinta forza del torneo. Sconfitta che non muta più di tanto la classifica delle biancorosse, sempre a +4 sull’ultimo posto e -4 da quell’undicesima piazza, occupata attualmente da Faenza, che significherebbe disputare i playout con il vantaggio del fattore campo. Consapevoli di dover scontare un discreto gap a rimbalzi, 30 contro i 48 catturati dalle lombarde, capitan Miccoli e compagne hanno pagato maledettamente una scarsa precisione al tiro. Da incorniciare il match di Que Morrison, 22 punti con un 64,3% dal campo, mentre tra le ospiti, compagine tanto esperta quanto solida, hanno raggiunto la doppia cifra Holmes (11), Gorini (10) e Tinara Moore (20 punti e 18 rimbalzi).

Le padrone di casa partono in quintetto con Treffers, Miccoli, Parmesani, Natali e Morrison. Geas risponde con Begic, Moore, Holmes, Panzera e Gorini. Eccezion fatta per il momentaneo 3-0 d’avvio, le lombarde provano a fuggire via nel punteggio. La proverbiale forza a rimbalzo, non a caso il team di Cinzia Zanotti è il migliore della Serie A1 in questo fondamentale, permette all’Allianz di armare le tiratrici ospiti. Per due volte dall’arco bussa forte Holmes che, in tandem con Moore, confeziona lo 0-10 di parziale che indirizza la contesa. Una progressione a tutta birra di Morrison interrompe l’emorragia, ma immediatamente Sesto S.Giovanni colpisce di nuovo da tre, questa volta con Caterina Dotto. Time-out chiamato da Andreoli, con 3’26’’ ancora da giocare, prova a spezzare l’inerzia. Lucca trova altre due volte la via del canestro con altrettanti iniziative personali di Bocchetti e Gilli, non escogitando il filtro per fermare l’attacco ospite. Al termine del primo quarto, Geas vanta già la doppia cifra di vantaggio.

I successivi dieci minuti si aprono, tanto per cambiare, con una “bomba”di Dotto. Scivolata sul 9-24, dopo 2’40’’ Lucca infrange il vetro posto sul canestro di Geas grazie a un piazzato di Morrison. La fase difensiva di Sesto S.Giovanni continua a essere indigesta per i tentativi offensivi di Gesam. Se dall’arco il team di Andreoli fa registrare un 7% di realizzazione (1/13), Allianz produce un 45% (5/11): l’ultima a iscriversi alla gara da tre rossonera è Bestagno. Toccato anche il -16, prima dell’intervallo lungo le padrone di casa accorciano il divario per effetto della conclusione vincente dai 6,32 metri di Sofia Frustaci. 18-31 recita il tabellone del PalaTagliate quando inizia il terzo quarto. Geas, trascinata da Gaia Gorini, vola nuovamente sul +16 per il momentaneo 22-38. Il gioco da tre punti di Miccoli rianima il quintetto biancorosso. Il segnale del capitano viene recepito da Morrison, la grande protagonista del periodo. Una tripla della play americana, infatti, riporta Lucca sotto la doppia cifra di svantaggio sul 31-40. Dall’altra parte Geas decide, saggiamente, di giocare con il cronometro, trovando soluzioni vincenti allo scadere dei 24’’ come nel caso di Moore. Altre due triple della numero 23 biancorossa mantengono Lucca sul 41-50, prima che l’unico canestro della serata di Ana-Marija Begic chiuda il terzo periodo sul 41-52.

Rabbioso l’avvio dei dieci minuti finali da parte del Gesam Gas e Luce. Treffers, ancora Morrison e la “bomba” dell’ex Gilli valgono il 50-52 con 6’10’’ da giocare. Il time-out invocato da coach Zanotti riconnette alla sfida le lombarde. Cinque punti filati di Holmes, con il contributo del libero di Panzera, portano Sesto S.Giovanni sul 52-58. Il generoso finale di Lucca non riesce a completare una clamorosa rimonta.

Il team di Andreoli tornerà in campo già mercoledì 1 marzo, palla a due alle 20 e sempre al PalaTagliate, quando riceverà la visita della Dinamo Sassari per il recupero della terza giornata del girone di ritorno.