Basket Le Mura



Green Lucca sconfitte dalla capolista Perugia

domenica, 9 marzo 2025, 08:28

Green Lucca Le Mura Spring - Sisas Pall. Perugia 51-60 (13-13; 25-39; 40-49)

Le Mura Spring: Cerri, Dianda, Tessaro 6, Morettini, Rapè 1, Geremei, Valentino 4, Chiti 3, Maffei 6, Michelotti 8, Papa n.e., Paulsson 23. All.: Ferretti

Perugia: Parolai, Olajide 12, Gambelunghe 16, Soli 7, Cernicchi n.e., Scarpato 13, Aquinardi n.e., Cragnolino 1, Falkowska 5, Manganello 6. All.: Posti

Arbitri: Tommaso Giachi e Paolo Vumbaca di Firenze

Sconfitta interna per le Spring che, pur giocando una buona pallacanestro, subiscono un break a metà del secondo quarto dalle avversarie con quattro triple che indirizzano la gara.

Primo quarto, dopo vari tentativi falliti da ambo le parti mette i primi tre punti a referto Falkowska al terzo minuto. Azione successiva, Maffei risponde ancora da tre dopo un rimbalzo in attacco di Valentino (3-3). Dopo i due punti di Soli, si slocca anche Paulsson su assist di Tessaro (5-5). Dopo il 2/2 dalla lunetta di Paulsson, Tessaro da tre su assist di Paulsson (10-5), ancora Paulsson e Olajide da oltre l'arco (13-8). Olajide e Scarpato da tre fissano il quarto sul 13 pari.Apre la seconda frazione Paulsson da oltre i 6,75 assistita sulla prima azione da Michelotti, subito replicata di Scarpato (16-16). Un libero a testa per Maffei e Gambelunghe, poi Manganello dall'angolo (17-20). Michelotti lascia Soli sul posto e penetra in area per il 19-20. Gambelunghe dalla media, poi Michelotti che ruba palla e lancia Chiti (21-22). Al quarto minuto i cinque punti di Gambelunghe fanno chiamare il minuto di sospensione a coach Ferretti (21-27). Ancora Manganello da tre e, dopo un libero di Chiti, altra bomba di Scarpato per il +11 in due minuti (22-33). Ruba palla Michelotti e va a segnare (24-33) con timeout ospite.

Libero di Rapè, ma ancora la tripla di Gambelunge riporta sul +11 (25-36). C'è tempo ancora per un tiro libero di Gambelunghe, poi sulla sirena ancora Gambelunghe trovata su palla persa Lucca (25-39).Terzo quarto con Lucca che rientra in campo determinata, inizia Paulsson da tre liberata da Tessaro, Valentino spalle a canestro, Tessaro in terzo tempo lanciata da Paulsson e Maffei in penetrazione (34-39). Primi due punti Perugia al quinto con Olajide, poi Gambelunghe con un giro in lunetta (34-43). Tessaro di forza da sotto (36-43), poi libero di Olajide e Soli da tre (36-47). Paulsson due su due e Tessaro con assist nolook di Dianda (40-47), chiude ancora Soli da sotto allo scadere (40-49).Ultimo quarto inizia Falkowska dal pitturato (40-51), poi Michelotti che arriva fin sotto il tabellone e Valentino su assist di Michelotti (44-51). Paulsson su assist schiacciato di Michelotti, con libero supplementare (47-51). Scarpato chiude però sostanzialmente la gara con due appoggi al tabellone riportando il vantaggio a +8 (47-55). Si chiude con una serie di botta e risposta per il finale di 51-60.

"Perugia è una delle migliori squadre del campionato - commenta coach Ferretti - e lo ha dimostrato anche stasera. Niente allarmismi, a noi queste partite servono per farci trovare pronti per la fase più importante del campionato, dopo il 26 aprile quando inizieranno i playoff." Prossimo impegno per le ragazze del Green Lucca domenica 16 ore 20,30 al Palavivaldi di Siena contro Costone Siena.