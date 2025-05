Basket Le Mura



Le Mura Spring stasera al Palatagliate per sognare ancora la A2

mercoledì, 7 maggio 2025, 10:38

Passata la delusione per la sconfitta in gara-1 maturata nell'overtime in modo rocambolesco, le ragazze del Green Lucca sono tornate già lunedì mattina alla palestra Ego per gli esercizi di defaticamento in piscina, seguiti in serata da sessioni di tiro ed analisi tattica. L'obiettivo è chiaramente pareggiare il conto questo mercoledì per allungare la serie, tornando a giocare sabato la bella a Ponte Buggianese. Coach Ferretti dovrà rivedere qualcosa sulle rotazioni del quintetto in campo, dando anche indicazioni alle ragazze sulla gestione dei falli personali che in Gara-1 hanno portato a giocare l'overtime senza Valentino, Maffei e Michelotti uscite per cinque falli, con Morettini e Paulsson in diffida a quota quattro.

Oltretutto dei 31 falli fischiati alle lucchesi, 25 erano in bonus o fase di tiro, ed hanno concesso alle avversarie 46 tiri liberi, di cui 34 realizzati, quasi la metà dei loro punti totali.Altro fattore da considerare è quello relativo alla tenuta atletica sulla distanza della serie di Play-off. In questo ad oggi sono avvantaggiate le lucchesi in quanto otto ragazze si sono divise il grosso del minutaggio di Gara-1 con una media di 24 minuti, mentre per Nicobasket lo hanno diviso in cinque con una media di 38 minuti.

"Non bisogna ripetere gli errori di Gara-1 - analizza coach Ferretti - ma rispettare il piano partita per tutti i 40 minuti. Dobbiamo condurre il gioco e andare al nostro ritmo, perchè abbiamo dimostrato che se giochiamo la nostra pallacanestro possiamo vincerla."

Arbitreranno la gara con inizio alle ore 21,15 Filippo Biancalana di San Giuliano Terme e Azzurra Benenati di Cecina.