Pirozzi: "Qualificazione voluta. Prima volta che passo ai rigori"

Detto tra noi
mercoledì, 1 ottobre 2025, 20:43
di gianluca andreuccetti
All'ultimo tuffo la Lucchese strappa il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. Il gol nel recupero di Rotondo e due rigori neutralizzati da Milan consentono ai rossoneri di andare avanti nella competizione: "Nel primo tempo abbiamo la foto la prima miglior mezz'ora dei questi inizio di stagione. Durante la mia carriera ho avuto sempre tanta sfortuna in Coppa Italia, venendo sempre eliminato ai rigori. Ieri però per la prima volta ho deciso di provarli e alla fine ho avuto ragione. L'ultimo penalty a Pupeschi? In allenamento ne aveva calciato uno trasformandolo e alla fine ho scelto lui come quinto rigorista. Rotondo, che aveva commesso un errore sul primo gol, alla fine è diventato l'eroe della serata. Domani riposiamo, poi da venerdì la testa sarà al Real Forte Querceta. Gli infortunati? Santeramo domenica ci sarà mentre Picchi e Piazze penso che non ci sarà".
lunedì, 29 settembre 2025, 12:09
Di queste prime uscite dei rossoneri tra campionato e coppa non ci rimangono tanto i risultati, indubbiamente per il momento confortanti, né alcune carenze che si sono palesate e su cui ci sarà modo di tornare.
mercoledì, 10 settembre 2025, 08:44
Abbiamo salutato con favore la scelta della società di lasciare aperti tutti e tre i settori dello stadio, nonostante la ripartenza dall'Eccellenza non sia destinata certo a regalare i pienoni. Ci è sembrato un modo, in una città mai contenta di nulla, di evitare polemiche, che del resto erano già...
giovedì, 4 settembre 2025, 08:58
Abbiamo ancora negli occhi quelle fantastiche immagine di fine maggio, quando la Lucchese trovò il modo di salvarsi sul campo al termine di una stagione, societariamente parlando, vergognosa. Non è ancora svanito quel boato sul finire della, quell'aria magica che si respirava, quei clacson per le strade per festeggiare una...
venerdì, 25 luglio 2025, 08:51
La nave è ufficialmente ripartita. E' per ora un piccolo bastimento, che salpa da un porto di ridottissima importanza, ma, perlomeno, è in viaggio. L'ultimo mese è stato davvero drammatico in casa rossonera, non tanto e non solo per l'ennesimo fallimento e le speranze di una intera tifoseria ancora una...