Pirozzi: "Qualificazione voluta. Prima volta che passo ai rigori"

mercoledì, 1 ottobre 2025, 20:43

di gianluca andreuccetti

All'ultimo tuffo la Lucchese strappa il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. Il gol nel recupero di Rotondo e due rigori neutralizzati da Milan consentono ai rossoneri di andare avanti nella competizione: "Nel primo tempo abbiamo la foto la prima miglior mezz'ora dei questi inizio di stagione. Durante la mia carriera ho avuto sempre tanta sfortuna in Coppa Italia, venendo sempre eliminato ai rigori. Ieri però per la prima volta ho deciso di provarli e alla fine ho avuto ragione. L'ultimo penalty a Pupeschi? In allenamento ne aveva calciato uno trasformandolo e alla fine ho scelto lui come quinto rigorista. Rotondo, che aveva commesso un errore sul primo gol, alla fine è diventato l'eroe della serata. Domani riposiamo, poi da venerdì la testa sarà al Real Forte Querceta. Gli infortunati? Santeramo domenica ci sarà mentre Picchi e Piazze penso che non ci sarà".