Casinò online: i numeri del settore nel 2020

martedì, 2 giugno 2020, 08:46

Negli ultimi anni i casino virtuali hanno conosciuto uno sviluppo tale da rendere il gambling anche un fenomeno mediatico. In Italia come nel resto d’Europa gli iscritti alle piattaforme dei bookmaker crescono di pari passo con la varietà di giochi messi a disposizione. Diverse sono state le novità a livello legislativo e sul mercato introdotte di recente sul territorio nazionale, che però non hanno fermato la crescita del gioco d’azzardo. L’impiego della rete e l’utilizzo dei dispositivi mobile ha favorito chiaramente l’accessibilità alle piattaforme, tanto che la massa critica dell’utenza ha superato il 69%e i numeri non accennano a diminuire. Ormai diventa quasi complicato immaginare cosa inventarsi per ottenere un incremento simile.

Stando ai dati raccolti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, negli ultimi mesi il gioco online ha registrato un fatturato pari a circa 1 miliardo di Euro, con un aumento record di oltre il 10%. Il trend positivo si è confermato nella prima metà del 2020, con introiti per 81,82 milioni di Euro solo a gennaio, 78,13 milioni a febbraio e 94 milioni in marzo, ovvero il 29% in più rispetto allo stesso mese del 2018. Si prospetta dunque un bilancio di 1 miliardo e 15 milioni di Euro per la fine dell’anno, complice l’ingente spesa nel poker online che nel 2020 è raddoppiata rispetto al 2019. Per quanto riguarda le slot machine, sono una decina i milioni di Euro spesi nel marzo del 2020. In questo caso, il segreto del successo è presto svelato: le slot cambiano in continuazione e, soprattutto, possono essere aggiornate periodicamente e molto rapidamente.

La consacrazione del gioco digitale passa attraverso una cernita delle attrattive principali, che spaziano dai giochi di abilità come il baccarat e il blackjack, fino ad arrivare ai grandi classici come la roulette e il bingo, che non passano mai di modo. In Italia oggi il volume d'affari dei casino sul web costituisce insieme alle scommesse sportive quasi il 16% della spesa complessiva dedicata al gioco d’azzardo. Notevole l’inversione di tendenza da parte dei giocatori, che se nei primi anni 2000 erano patiti di macchinette e cabinati, oggi preferiscono di gran lunga scommettere online.

I giochi preferiti dagli italiani sono proprio le slot, mentre il poker viene lasciato perlopiù ai professionisti e ai veri appassionati che partecipazione in continuazione a tornei ufficiali. Il punto di forza dei casino online risiede nei giochi slot più comuniele software house si danno battaglia ogni anno per allargare i palinsesti e conquistare nuove fette di mercato. Un ciclo vitale che si ripete spesso, ma che funziona sempre.

Il primo collegamento ad Internet delle macchine da gioco permetteva a malapena un controllo a distanza dei cabinati fisici, ma col nuovo millennio è scoppiata una vera e propria mania grazie al gambling. I casino virtuali continuano a cambiare veste ancora oggi e l’Italia, nella fattispecie, figura tra le nazioni europee più dedite alla fruizione e allo sviluppo del gioco. Gli utenti apprezzano le promozioni e i bonus di benvenuto, che fanno da cornice all’esperienza di gioco complessiva e si rendono sempre più intriganti. Probabilmente, entro la fine del 2020 assisteremo a qualche altra chicca commerciale volta ad alimentare il boom.