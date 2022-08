Augusto Rotolo nuovo direttore sportivo dell'Academy Lucchese

martedì, 9 agosto 2022, 20:50

Ritorno in rossonero per Augusto Rotolo che, dopo la parentesi all'Aquila S.Anna, assume l'incarico di direttore sportivo dell'Academy Lucchese del Presidente Bruno Dianda. Rotolo si occuperà di seguire le squadre dal 2011 al 2016-2017 mettendo al servizio della causa rossonera la propria collaudata esperienza maturata in ambito giovanile. Da parte della redazione di Gazzetta lucchese il più sincero augurio di buon lavoro.