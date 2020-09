Porta Elisa News



Basket Le Mura Lucca, svelate le maglie per la stagione 2020-2021

sabato, 5 settembre 2020, 14:30

Tradizione e innovazione vanno di pari passo nella versione 2020-2021 delle maglie da gioco, sempre con il marchio Joma nelle vesti di sponsor tecnico, del Basket Le Mura Lucca. Le novità, infatti, non si fermano soltanto nella scelta cromatiche per quanto concerne la seconda muta, ma riguardano pure sia la grafica che gli sponsor.

Scendendo nei dettagli, la maglia “Home” mantiene i colori sociali biancorossi mettendo in risalto sul petto, proprio in pieno stile Nba, la scritta Lucca. Completamente rinnovata, come annunciato, la maglia da “Away”, che sfoggia un’elegante grafica nera con inserti oro e il logo centrale “Le Mura” che accompagnerà capitan Laura Spreafico e compagne in giro per l’Italia. Capitolo sponsor: alcuni erano già presenti nella divisa della passata stagione come il main sponsor Gesam Gas e Luce, Club Lucca, oltre al brand “Alsiter” che denomina il nuovo progetto comune tra Sadas, storico partner del club del presidente Rodolfo Cavallo, e Sei Sistemi.

Contestualmente, diamo un caloroso benvenuto ai tre nuovi sponsor che ci hanno scelto in un momento certamente complicato per le problematiche ben note. Un ringraziamento particolare giunge quindi a Banca del Monte di Lucca, che conferma il ruolo di banca del territorio, Chubb, la più grande compagnia assicurativa danni al mondo per capitalizzazione quotata in borsa, e Geonova, che conferma la propria vocazione per lo sport. Infine, dopo tanti anni di stretta collaborazione, debutterà sulla maglia Studi Athena.

Sul pantaloncino troveranno spazio i marchi di due altri storici sponsor de Le Mura: Cartiere Cardella e Fonte Ilaria. Mai come in questa stagione, possiamo dire che il Basket Le Mura Lucca porta un mondo sulla propria pelle.