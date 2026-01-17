Rubriche



Bcl, ecco l'ostacolo Use Empoli

sabato, 24 gennaio 2026, 23:04

Seconda partita del girone di ritorno e per il BCL una trasferta da gita fuori porta, domenica 25 gennaio alle ore 18 scenderà in campo alla Palestra Lazzari di Empoli, una delle trasferte più corte in assoluto dopo quella di San Miniato. Se la trasferta è senza dubbio classificata come facile e di basso impegno, non lo è il confronto con l'USE Empoli, da sempre squadra più che ostica, molto fisica e quando gioca nel suo fortino diventa uno degli ossi più duri da addentare.

Nel girone di andata il confronto con l'Use Empoli si chiuse con la netta vittoria del BCL che al Palasport si impose per 84/68 chiudendo di fatto la partita nei primi due quarti. L'Use Empoli è attualmente in fase più che positiva, nelle ultime partite ha centrato il risultato con il Basket arezzo, la Virtus Siena e con Casale, lasciando per strada due punti, con la Elah Acquario di Genova dopo aver avuto in controllo la partita per tutti i 40 minuti e persa in chiusura per due liberi sbagliati.

Il BCL troverà quindi un avversario in piena fiducia che stà risalendo la corrente in cerca di un posto più sicuro in classifica per uscire dalla zona di galleggio che li terrebbe in apprensione fino alla fine del campionato.

Domenica, stando alle informazioni giunte, l'USE Empoli dovrebbe presentarsi in campo senza il suo miglior realizzatore, Alessandro Sakellariou, a causa di una frattura ad un dito della mano, ci saranno però altri validi giocatori che daranno sicuramento filo da torcere alla difesa biancorossa ad iniziare da De Leone, Cipriani, Paluzzi, Sieri e Ciano.

Sulla sponda del BCL la settimana è scorsa secondo il consueto programma, c'è stato da rimediare a qualche piccolo malanno post partita con Arezzo, ma tutto nella norma, purtroppo anche per il BCL domenica ci sarà un'assenza importante, la squadra dovrà scendere in campo senza il suo capitano, assente a questo giro per un fastidioso affaticamento muscolare.

Coach Olivieri dovrà fare a meno del suo capitano, ma a mitigare la sua assenza ci sarà Andrea Vignali, rientrato nel roster del BCL a distanza di quasi 7 mesi. E' di questi giorni il comunicato della Presidenza del BCL che ha confermato il tesseramento per questa stagione di Vignali, un mancino che tante volte, lo scorso anno è stato determinante nel cammino che il BCL compì fino, a giocare la finale di campionato.

Nel confronto tra le due squadre, il BCL in seconda posizione con 24 punti e i'USE Empoli in settima posizione con 16, si evidenziano alcune differenze, in casa l'Empoli ha chiuso vittoriosamente 5 volte, mentre per due volte ha dovuto lasciare i due punti alla squadra ospite. Per il BCL il computo tra partite vinte e perse è di 6 a 1, ovvero per sei volte i biancorossi sono riusciti a rientrare dalle trasferte con due punti in tasca e una sola volta hanno lasciato ai padroni di casa i punti in palio.

Una differenza abbastanza marcata tra BCL e USE la troviamo analizzando le medie dei punti fatti, sono 88 quelli del BCL realizzati in trasferta e 79,3 quelli fatti in casa dagli empolesi, più o meno pari il conto dei canestri subiti. 70,6 per i padroni di casa e 71,4 per il BCL Particolare attenzione al match la mette anche Olivieri "Empoli è un campo molto difficile, vengono da cinque vittorie consecutive e sono in ottima forma. Hanno una fisicità importante e sono molto bravi a chiudere l'area in difesa e ad andare benissimo a rimbalzo. Sarà fondamentale pareggiare la loro fisicità e difendere con aggressività i loro giocatori chiave. Servirà continuità di rendimento e massima concentrazione per portare via i due punti."

Arbitreranno l'incontro il Sig.Vozzella di Genova quest'anno avuto nel match con Grantorinio e il Sig. Collet di Siena, avuto nella prima di campionato ad Arezzo.