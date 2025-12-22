Rubriche



Bcl impegnato nell'ultima di andata

sabato, 10 gennaio 2026, 17:22

Come nei velodromi, al Palatagliate, domenica 11 gennaio, la campanella avviserà che si sta percorrendo l'ultimo giro, quella di domenica è infatti l'ultima partita del girone di andata del campionato di B interregionale 2025/2026, la prima dell'anno nuovo che si gioca tra le mure amiche. A far visita a Lucca sarà ancora una volta una squadra che è nata all'ombra della Torre del Mangia, dopo la Vismederi Costone, la Mens Sana, è la volta della Virtus Siena, tre squadre, geneticamente abituate a soggiornare ai vertici delle classifiche, come stanno facendo nell'attuale campionato.

Al primo posto c'è la Mens Sana, al secondo la Vismederi Costone, poi c'è il terzo incomodo a sparigliare le carte in tavola, il Basketball Club Lucca e al quarto posto la Virtus Siena, in pratica un campionato dominato dalle senesi, alla quali, l'unica a tenergli testa, sembra essere proprio il BCL, avendo prima regolato di forza il Costone, messo nell'angolo la Mens Sana nella seconda metà della partita, una bella impresa offuscata però per aver ciccato la vittoria nei secondi finali, tanto da dover battersi il pugno sul petto e recitare il "mea culpa " per due punti gettati alle ortiche.

Sarà quindi la Virtus Siena che verrà a sfidare i biancorossi di Olivieri, arriveranno forti di due vittorie che gli hanno permesso di risalire dopo le sconfitte consecutive con Arezzo e Use Empoli e rimanere così agganciati al gruppo di testa, a due punti dal BCL e a 4 dalle altre due senesi.

La squadra di Evangelisti nel corso del girone di andata, ha rimodellato il suo modo di giocare, dal privilegiare il reparto offensivo a mettere più attenzione anche in difesa, riuscendo ad equilibrare meglio il gioco ed ottenere migliori risultati. Nel suo roster ci sono almeno 5 giocatori tra i 150 e i 200 punti realizzati fino ad ora, Calvellini 13,4 di media, Costantini 10,7, a 11 di media c'è Guerra e Gianoli e a 15,4 ha Morciano.

Per il BCL sono invece tre le vittorie consecutive, due esterne e una casalinga, un buon ruolino di marcia che gli ha permesso di tenere il passo con le due senesi che guidano la classifica da inizio campionato. Le note non proprio positive arrivano invece dall'infermeria, Trentin dopo aver saltato la partita con il Gran Torino, continua ad accusare un risentimento muscolare che potrebbe costringerlo a disertare anche il match con la Virtus. Sarà quindi compito, se si dovesse confermare la non partecipazione al match di Trentin, dei suoi compagni, riuscire a non far sentire la sua assenza in campo.

Tra Virtus Siena e BCL sarà un confronto serrato, i biancorossi in 3° posizione e i virtussini in 4°, quattro partite vinte e due perse giocando nel conto delle partite che il BCL ha giocato in casa, tre quelle vinte e tre quelle perse in trasferta dalla Virtus, anche il confronto fatto sui punti sposta l'ago della bilancia verso il BCL, 80 la media dei punti fatti dai biancorossi e 74,7 i subiti, contro i 71,5 fatti e i 71 subiti dai rossoblù

Dati che fanno dire che la partita sarà difficile e che si dovrà fare il possibile per approcciarla nel migliore dei modi, un suggerimento che arriva dalle parole di Olivieri "La Virtus è una squadra molto ben allenata e ricca di talento. Calvellini si sta consolidando anno dopo anno come un top player per la categoria. L'acume tattico del play Guerra garantisce qualità di gioco ad un quintetto che è completato dai lunghi Gianoli, Morciano e dall'ala Costantini. Dalla panchina: Braccagni e Redaelli tengono alta la qualità. I nostri ragazzi si sono preparati al meglio per la gara e sono vogliosi di fare bene davanti al nostro amato pubblico. Sarà fondamentale fare una partita solida in difesa e precisa in attacco. Trentin sta recuperando ma non sappiamo con certezza se prenderà parte alla gara."

Appuntamento quindi a Domenica 11 Gennaio alle 18 al Palatagliate, arbitreranno l'incontro i Sig.ri Nocchi di Pisa e Parigi di Firenze, il primo arbitrò lo scorso anno lo stesso identico incontro tra BCL e Virtus, ed è stato presente a Novembre al Palatagliate per l'incontro tra BCL e Vismederi Costone.