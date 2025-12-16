Rubriche



Bcl, l'anno inizia in trasferta

sabato, 3 gennaio 2026, 18:45

Gran parte delle feste sono ormai alle spalle, la lunga pausa natalizia è terminata e il campionato di B Interregionale per i BCL riprende con un'altra trasferta in terra piemontese. Tutta la truppa di Olivieri torna a Torino per giocare la 14esima giornata di campionato andando a sfidare i ragazzi del Grantorino Basketball Draft

Una società, quella torinese con ambizioni importanti, a lei sono affiliate una quindicina di società di basket appartenenti all'interland di Torino e alle provincie limitrofe, in pratica un collettore dove poter convogliare i ragazzi più interessanti, creando così squadre composte da giovanissimi atleti e competitivi

La squadra che il BCL andrà ad affrontare, altro non è che tutta la Under 19 Eccellenza del Grantorino basket draft, attualmente seconda in classifica nel suo campionato di riferimento, con l'aggiunta di tre elementi con un'età tra i 20 e i 22 anni, Barla, Bossolo e Fracasso, quest'ultimo l'unico con una media in doppia cifra, 11,8 punti a partita.

La loro posizione di classifica racconta molto delle difficoltà che questi ragazzi stanno trovando nell'attuale campionato, ma è chiaro che questa esperienza che stanno facendo in B interregionale vale più di mille allenamenti.Il Grantorino basket draft da un paio di giornate occupa la 14° posizione, grazie alla sola vittoria ottenuta contro la Elah Acquario di Genova, ma non per questo è squadra da sottovalutare: nel suo cammino è riuscita a mettere in difficoltà lo Spezia, l'Olimpia Legnaia, il College Borgomanero e se ai giovani diciottenni può mancare esperienza e tecnica, di certo non sono privi di prestanza fisica e soprattutto di velocità, doti che aiutano molto in 40 minuti di partita.

In casa del BCL si è continuato con il solito programma di allenamenti, tanto che le festività sono scorse quasi con lo stesso ritmo di sedute normalmente programmate di settimana in settimana, non c'è stato il classico liberi tutti, lo staff ha avuto a disposizione per festeggiare con i propri affette i canonici giorni della vigilia e di Natale e ovviamente l'ultimo dell'anno, ma senza esagerare con cibo e brindisi, il programma dato parlava chiaro, l'appuntamento con la palestra era già fissato per il pomeriggio del primo dell'anno.

Questo a riprova di quanto sia l'impegno che coach Olivieri e i ragazzi stanno mettendo nell'affrontare questo campionato che come si può ben vedere dall'attuale classifica, nelle otto posizioni utili per affrontare la fase finale ci sono due squadre a 20 punti, il BCL a 18, tre a 16 e due a 14 e assodato che la differenza tra essere al vertice di questo gruppetto o trovarsi in coda è determinante per affrontare l'altra parte del campionato, diventa imperativo o meglio proibito concedersi delle pause.

Olivieri ha comunque voluto mettere in guardia i propri ragazzi dalle insidie che una partita come questa può avere. "Il Gran Torino è una squadra di impronta giovanile che partecipa anche al campionato u19 eccellenza con lo stesso roster. È allenata molto bene da Stefano Comazzi ed ha dei giocatori molto interessanti e che stanno facendo bene anche in B2. Su tutti Ficetti, lungo molto versatile e con ottime mani, e Fracasso, un esterno che può far canestro in mille modi. Dal mio punto di vista hanno raccolto poco rispetto al loro valore. Sarà una partita insidiosa nella quale sarà fondamentale l'approccio. Sarà in forse Trentin per un problema al polpaccio."

I soliti numeri raccontano che il Grantorino ha perso 5 partite e vinta una sola in casa, mentre per il BCL è l'esatto contrario, in trasferta ne ha vinte 5 e persa una. 73,5 la media dei punti segnati dal Grantorino, contro gli 88,1 dei biancorossi, mentre i punti subiti sono 84,5 per i torinesi contro una media di 71,8 per il BCL Appuntamento alle ore 18 al Palazzetto CUS di Via Panetti a Torino, arbitreranno l'incontro i Sig.ri Vozzella di Genova e Franceri di Savona