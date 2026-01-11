Rubriche



Bcl supera anche Arezzo

domenica, 18 gennaio 2026, 20:31

Basketball Club Lucca – Arezzo Basket

9/23 – 33/40 – 53/51 – 74/68

9/23 – 24/17 – 20/11 – 21/17

BCL: Landucci 2, Valentini 7, Drocker 25, Donati ne, Dubois 5, Barsanti 2, Simonetti 8, Del Debbio, Pierini, Pichi 15, Trentin 10, Cirrone ne. All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Arezzo Basket: Pelucchini 2, Tersillo 22, Toia 7, Ghini, Pieri 2, Corradossi 15, Lemmi 14, Francesconi, Cazzanti 2, Vagnuzzi 4. All.Fioravanti , ass. Liberto

Primo possesso per gli ospiti e loro anche i primi tre punti, tutto come previsto, un Arezzo tutto protratto in avanti, all'assalto del canestro biancorosso in un match in cui si è iniziato da subito a mostrare i muscoli. Il BCL in questa fase è molto più attento a contenere gli aretini e molto meno produttivo in attacco, ai 5 minuti il punteggio che si legge sul tabellone è 4/7 e da l'esatta misura di come si sta sviluppando la partita nella prima frazione di gioco.

Simonetti, l'unico per ora ad aver realizzato porta il BCL a 6 punti, mentre Lemmi e Tersillo si portano a 11 punti. 7/15 dopo un libero firmato da Valentini e con 120 secondi ancora da giocare con un BCL che ancora non riesce a trovare la via del canestro, risultando eccessivamente falloso tanto da mandare gli ospiti in lunetta troppo spesso rimediando un 9/23 a fine quarto.

Secondo periodo con il BCL più aggressivo, Pichi e Valentini smuovono il punteggio presentandosi con maggior incisività nell'area amaranto e alzando l'intensità difensiva riuscendo a riportarsi così ad un più malleabile meno 9.Se i riflettori ad inizio gara erano puntati su Toia, adesso devono essere girati su Tersillo mattatore del match e in questa partita uomo guida per l'Arezzo.

Drocker infiamma le tribune con due punti dall'area, poi Trentin da sotto e subito dopo dai liberi ricuce fino al meno 6 con 100 secondi sul cronometro, prima del riposo lungo Lemmi per uno su due, poi Toia sui liberi per altri due punti. Il BCL risponde con Simonetti sempre dalla lunetta ed ancora è Tersillo a colpire da tre al quale questa volta risponde Drocker sempre da tre per 33/40 finale.

Drocker da tre e Pichi che chiude un gioco da tre ricuciono al meno 4 dopo i primi tre minuti della terza frazione di gioco.Arezzo che prova ancora a scardinare la difesa biancorossa con Tersillo e Toia, caricandosi però di falli che gli costano i passaggi in lunetta di Drocker e Dubois per il 47/51 con 2 minuti sul cronometro con Drocker dai liberi che impatta sul 51/51 e per lui c'è un nuovo giro sui liberi per un due su due che significa anche il primo vantaggio del match per il BCL, 53/51 alla terza sirena.

La partita riprende con Pieri che riporta l'Arezzo sulla parità, Trentin ribalta, poi ancora parità, poi ancora Drocker, Valentini e Trentin di nuovo dai liberi per il più sette che le squadre stanno giocando ad un ritmo elevatissimo, dove davvero può accadere di tutto.L' Arezzo ci crede, accarezza il sogno di espugnare il palatagliate mettendo fortemente in difficoltà il BCL che non riesce a prende in mano il match.

A 3 e trenta dal termine il tabellone riporta la nuova situazione di parità 64/64 è di nuovo Drocker a riportare avanti la squadra, ma non è da meno Pichi con 15 punti a referto che con una tripla si spinge al più 5. Valentini sui liberi per un due su tre, poi è la volta di Dubois ad andare in lunetta ed ancora Drocker su una palla rubata sigla il 74/68 finale, una vittoria importantissima soprattutto alla luce delle vittorie di Costone, Mensana e Virtus Siena.