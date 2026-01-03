Rubriche



Bcl, una vittoria che vale il secondo posto

domenica, 11 gennaio 2026, 22:29

BCL – Virtus Siena

21/15 – 39/34 – 61/55 – 80/75

21/15 – 18/19 – 22/21 – 19/20

BCL: Landucci, Valentini 11, Drocker 20, Donati ne, Dubois 12, Barsanti, Del Debbio 9, Pierini ne, Pichi 7, Trentin 18, Cirrone ne. All.Olivieri, ass. Di Giambattista

Virtus Siena: Braccagni, Redaelli 6, Costantini 10, Calvellani 15, Morciano 22, Gianoli 16, Bartelloni, Guerra ne, Cini 6, Crocetta, Vegni. All. Evangelisti, ass. Totaro

Inizio di partita decisamente contratto, con le squadre che cercano di studiarsi, poi gli ospiti sbloccano dopo 120 secondi.Replica Pichi da tre, ma la partita non sembra ancora decollare, occorrono altri due minuti per entrare nel vivo del match, Simonetti, Dubois e Trentin allungano al 10/5, ma una situazione di bonus del BCL permette alla Virtus di andare in lunetta e ricucire, poi Redaelli si porta sul meno uno ed ancora dai liberi la Virtus sorpassa per il 14/15 a 90 secondi dal primo stop.Il BCL si affida a Del Debbio e Trentin per riprendere il comando del match portandosi sul 21/15 alla prima sirena.

La partita riprende con due punti a firma Trentin e sempre lui replica poco dopo per il più 4, ma è la Virtus a condurre, 7/13, questa la differenza canestri tra le due squadre dopo cinque minuti della seconda frazione di gioco che riportano la Virtus Siena avanti di una lunghezza per il 28/29 e a questo giro a ribaltare di nuovo il punteggio ci pensano Dubois e Valentini siglando il 33/29 con tre giri d'orologio prima del riposo.

A dare sostanza al vantaggio bianco rosso ci pensa Drocker con 8 punti in 60 secondi per il 39/34 finale. La ripresa è firmata da Gianoli, Trentin replica e Calvellini a sua volta risponde e ancora Drocker da tre per il 44/38 di inizio terzo quarto.È sempre Drocker a caricarsi la squadra sulle spalle e insieme a Dubois allungano al più 10 costringendo Evangelisti a richiamare velocemente in panchina i suoi ragazzi.

L'uscita dai blocchi dei virtussini dai i suoi frutti, prima un fallo dubbio manda Calvellini in lunetta, poi una palla persa a centro campo regala altri due punti agli ospiti che li galvanizza e sempre con Calvellini e Morciano ricuciono al 57/53.

Pichi da sotto mette altri due punti, ma la Virtus è di nuovo sui liberi e pareggia il conto poi ancora Pichi chiude il terzo periodo con due punti da sotto per il 61/55.

E' la Virtus Siena ad aprire le danze realizzando 5 punti nei primi 90 secondi, portandosi al meno uno e il giro in lunetta questa volta spetta al BCL per uno su due, ma sono gli ospiti a mettere maggiore energia in campo, tanto da tornare in vantaggio e questa volta le castagne dal fuoco le tolgono Del Debbio e Valentini con due triple per il nuovo più 5 ad oltre sei minuti dal termine di un quarto che si preannuncia ricco di colpi di scena e ad alta tensione.

Con l'aumento dell'agonismo in campo aumentano i fischi arbitrali, inasprendo ancora di più gli animi, il primo a pagare dazio è proprio il BCL che a 5 minuti dal termine deve fare a meno di Trentin uscito per somma di falli.

A trarne vantaggio sono gli ospiti che iniziano a sentire l'odore della vittoria, guadagnando fiducia fini ad impattare sul 72/72, poi Valentini recupera sotto canestro la palla per il più due, poi un nuovo fischio manda Valentini sui liberi per due su due ed il più 4 a 90 secondi dalla sirena finale.

Dubois sui liberi per due punti importantissimi che portano il BCL sul 78/73, Gianoli accorcia ancora, 78/75 con 7 secondi sul cronometro, poi un nuovo fallo l'ultimo della serata spedisce Drocker sui liberi che chiude il match sull'80/75.

Il Bcl esce vincente da uno dei confronti più difficili della stagione, portandosi a fine girone di andata in seconda posizione a ridosso della Mens Sana, lasciando la Virtus Siena dietro a 4 punti di distacco.