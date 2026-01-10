Rubriche



Bcl, via con il girone di ritorno

sabato, 17 gennaio 2026, 19:26

La giostra del Campionato 25/26 di B interregionale riparte dall'inizio: il BCL giocherà con gli amaranto di Arezzo ed ovviamente, visto che l'inizio del campionato vide il BCL in trasferta in quel di Arezzo, questa volta la partita si giocherà al Palasport di Lucca a partire dalle ore 18.

La squadra che Olivieri si troverà di fronte non è più chiaramente quella di inizio campionato, nel tempo è cresciuta e migliorata molto, in chiusura di anno ha infilato vittorie importanti, vincendo con la Virtus Siena, il Gran Torino e un rinato Elah Acquario di Genova, ponendo fine ad una scia di sconfitte importante vicina alla doppia cifra, 8 sconfitte su 9 partite e fino alla recente vittoria sul Gran Torino, le sconfitte consecutive sono state 6.

Quando si incontrano squadre che non sono riuscite a raccogliere punti in campionato e si trovano sul fondo della classifica, le partite si fanno sempre difficili e complicate.

Gli Aretino si presenteranno con il coltello tra i denti, decisi ad espugnare il palatagliate e giocheranno una partita senza remore, quando si è in stato di necessità si va all'arrembaggio e questa cosa metterà sicuramente in difficoltà il BCL. Occorrerà una vera prova di forza, provando a regolare da subito gli avversari per non lasciare spiragli o pieghe che possano dare modo a gente come Toia o Corradossi di fare danni.

In casa del BCL gli allenamenti proseguono a ritmi serrati, questa settimana impreziositi da una bella amichevole di lusso giocata alla grande dai ragazzi di Olivieri, contro il Dany Basket Quarrata dell'ex Coach Tonfoni, squadra con la quale lo scorso anno fu giocata la finale e che la vide uscire vincente, tanto da essere oggi a pieno titolo ed in buona posizione di classifica nel campionato di B Nazionale.

Anche l'infermeria si è svuotata, all'orizzonte non sembrano esserci stiramenti, contusioni, strappi che possano limitare o bloccare l'uso di uno o più giocatori, quindi tutto il roster è pronto ed improntato a replicare, dopo la bella vittoria casalinga contro la Virtus Siena con un'altra vittoria per omaggiare tutto il suo pubblico.

Uno sguardo come sempre ai numeri che non sono verità assoluta, ma danno pur sempre medie e rapporti abbastanza chiari di cosa le squadre portano in campo. Il BCL è piazzato sul secondo gradino del podio, mentre gli aretini sono sul 13esimo scranno, cinque le vittorie casalinghe e due le sconfitte per i bianco rossi, mentre per gli amaranto si conta una sola vittoria in trasferta e 6 sconfitte.

E' un piatto della bilancia che pende decisamente verso il BCL anche quando si va a parlare di canestri fatti: 80 punti di media contro i 69 del Basket Arezzo, 74 i subiti dal BCL e 77 per gli ospiti.

La stessa visione del Match che Olivieri che ha passato ai suoi ragazzi: Arezzo nelle ultime giornate ha fatto risultati importanti ed è cresciuta moltissimo dall'inizio del campionato. Hanno aggiunto Tersillo al roster, un esterno di talento con ottime doti di uno contro uno. Il pericolo numero uno sarà come sempre Toia, che dovremmo essere bravi a limitare. La settimana di lavoro è stata produttiva anche in virtù dell'amichevole di mercoledì a Quarrata. I ragazzi sono in forma e siamo pronti per scendere in campo dando il massimo come sempre."

Appuntamento quindi a Domenica 18 Gennaio alle ore 18 al Palasport di Lucca, arbitreranno l'incontro i Sig. Marinaro di Pisa avuto in occasione della partita con l'Use Empoli e il Sig. Deliallisi di Livorno, recentemente a Lucca per la partita con la Mens Sana Siena