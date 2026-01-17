Rubriche



Il Bcl supera anche Empoli

lunedì, 26 gennaio 2026, 07:59

USE Empoli – Basketball Club Lucca

25/25 – 39/44 – 60/60 – 79/82

25/25 – 14/19 – 21/16 – 19/22

USE Empoli: Ciano 11, Ramazzotti ne, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 11, Cipriani 10, Sakellariou ne, De Leone 11, Tosti 13, Soviero 10, Paluzzi 11, Regini 2. All.Valentino, ass. Quartuccio

BCL: Landucci 3, Valenìtini 6, Drocker 20, Donati ne, Dubois 17, Simonetti 7, Del Debbio 11, Vignali ne, Pierini ne, Pichi 8, Trentin 10, Cirrone ne All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Pronti via e Rosselli sblocca il punteggio, De Leone lo segue per i primi 4 punti dell'USE Empoli, per il BCL è prontissimo Dubois a rispondere per il 4 pari, ma è ancora l'Empoli a portarsi avanti fino al 9/4 poi Pichi e Valentini ribaltano per il 9/10.E' un inizio fatto di gran carriera animato da veloci contropiedi da ambo le parti, Drocker e Valentini provano a dare lo strappo infilando prima una tripla e poi con un gioco da tre a firma Valentini. L'Use Empoli riesce a ricucire con Cipriani e Rosselli per il 21/21 a tre minuti dalla sirena, con Olivieri che chiama i ragazzi in panchina per ricalibrare l'azione in campo. L'uscita dalla panchina porta due punti alla causa biancorossa, ma i padroni di casa ricuciono nuovamente fino ad arrivare alla sirena sul 25 pari.

Secondo quarto aperto dal BCL che guadagna il comando del match, in un continuo alternarsi del punteggio poi Pichi prova di nuovo a far scappare la squadra dalla morsa dell'Use Empoli con una tripla per il 28/34. I primi cinque minuti del secondo quarto sono giocati con ritmi più bassi, forse più congeniali ai padroni di casa che riescono a recuperare punti preziosi portandosi a due lunghezze dal BCL a tre dal riposo. Minuti preziosi per l'USE Empoli che impatta e sorpassa portandosi sul più due con il BCL che sembra aver perso la via del canestro.

Ultimi 50 secondi e prima Del Debbio poi Drocker e poi ancora Dubois chiudono il quarto ribaltando, portandosi sul 39/44 alla seconda sirena.Il match riprende con Rosselli che va a segno, poi Paluzzi per il meno uno, con l'USE in lunetta per due su due e il 45/44, con il BCL in digiuno da canestri da tre minuti e con Empoli di nuovo in lunetta poi con Tosti per il 48/44. Tocca a Drocker far ripartire il conteggio sulla parte del tabellone dedicata agli ospiti, ma non basta, l'Use Empoli è tornata in campo più decisa che mai a farsi valere tenendo la testa dell'incontro da inizio del terzo quarto, spingendosi al 55/48. Questa volta è Del Debbio e Simonetti dai liberi e poi Trentin chiudendo un gioco da tre a ricucire sul 55 pari.

Trentin impatta ancora e Simonetti prima da sotto e subito dopo schiacciando riconquista la testa della partita, ma è un vantaggio effimero, dai liberi De Leone pareggia il conto chiudendo il terzo quarto sul 60/60.

Tutto da capo, il match riprende in parità e a sbloccare questa volta è Landucci dalla distanza per il nuovo vantaggio. Replica Soviero, anche lui da tre per la parità, poi De Leone va segno da sotto per il più due, Ciano da tre allunga, obbligando Olivieri a richiamare in panchina i ragazzi.L'uscita dai blocchi porta due punti dai liberi per il BCL e uno, sempre dai liberi per i padroni di casa, 69/65 sul tabellone e cinque interminabili minuti ancora da giocare.

Rimessa biancorossa, palla a Drocker e tripla con conseguente timeout empolese, l'uscita porta di nuovo due punti dai liberi firmati Dubois e sempre lui ruba palla e si invola a canestro per il nuovo vantaggio 69/72, con l'USE che replica dalla lunetta per il meno uno. Empoli sui liberi e nuovo ribaltamento e ancora i padroni di casa in lunetta per uno su due e il 74/72 a 140 secondi dal termine. Tutte e due le squadre sono in bonus e i viaggi sulla riga dei liberi si sprecano, ma a trarne maggior profitto sono i padroni di casa. A nulla valgono i canestri di Trentin e Pichi, annullati sistematicamente da quelli realizzati in lunetta.

70 secondi al termine e il BCL è sotto di una lunghezza con l'USE Empoli che ormai si è comprato un pezzo della lunetta, tanti sono i minuti che c'ha trascorso sopra, il finale è da cardiopalma Del Debbio sui liberi realizza tre pesantissimi punti ribaltando ancora per il 79/80 con 22 secondi da giocare e palla in mano all'USE Empoli. Finale al Palasammontana per chi ha le coronarie ben salde, Empoli sciupa la sua occasione, questa volta è il BCL ad avere la palla in mano in area empolese con 4 secondi sul cronometro e un fallo su Del Debbio che dalla lunetta fa due su due per il 79/82 e tre secondi e tre decimi rimasti sul cronometro, troppo pochi per ribaltare ancora e i due punti al termine di una partita che si è rivelata veramente difficile vanno al BCL che prosegue la sua striscia di risultati positivi.