Vignali torna al Bcl

sabato, 24 gennaio 2026, 08:59

Il Basketball Club Lucca, attraverso il presidente Matteo Benigni, comunica che Andrea Vignali è stato tesserato come giocatore per la stagione sportiva in corso e che dal prossimo impegno sportivo sarà a disposizione del coach. Queste le parole del presidente: "Siamo felici di aver potuto inserire nuovamente in squadra Vignali; lo scorso anno il suo contributo per raggiungere la finale di campionato è stato importantissimo e siamo certi che anche quest'anno riuscirà a esprimersi al meglio, dando così un importante mano a tutto il gruppo".

Alla fine è accaduto, Andrea Vignali rientra a pieno titolo nel roster a disposizione di coach Olivieri e per chi segue assiduamente il Basketball Club Lucca potrà definire questa cosa come un vero e proprio déjà-vu.

Di fatto Vignali non ha mai lasciato il BCL; al termine della scorsa stagione ha voluto sottoporsi a un intervento al ginocchio per risolvere un problema fisico che lo aveva afflitto ad inizio della vecchia stagione, costringendolo ad entrare in campo solo nella seconda fase del campionato.

Quest'anno, al rientro dalla pausa estiva, dopo aver completato un primo graduale lavoro riabilitativo, Vignali ha ripreso a frequentare il Palatagliate, proseguendo sotto la guida dello staff tecnico e medico del BCL un percorso differenziato dalla squadra, fino al raggiungimento del completo recupero che oggi ha portato la Società a tesserarlo per la stagione in corso.