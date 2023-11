Rubriche



Bel esce ridimensionata da Spezia

domenica, 5 novembre 2023, 22:23

Tarros Spezia Basket – Bcl

8/14 – 40/29 – 54/44 – 81/63

18/14 – 22/15 – 14/15 – 27/19

Tarros Spezia: Carpani, Vespa, Paoli, Paoli M, Moscatelli, Gaspani, Fazio, Pietrini, Burla, Sakalas, Tintori, Rajacic. All. Scocchera, ass. Toffi

Bcl: Landucci, Burgalassi, Brugioni, Lenci, Lippi, Barsanti, Tempestini, Del Debbio, Trentin, Barbieri, Simonetti, Pierini. All Olivieri, ass Giuntoli, Pizzolante

Al centro del campo Del Debbio, Lippi, Pierini, Trentin, Barsanti, fischio ed inizio per lo Spezia con i primi 2 punti della partita, replica Del Debbio da 3 poi Pierini dai liberi per il 4 pari. Prove di fuga per la Tarros che ai cinque minuti si porta sul 10/6 obbligando Olivieri a richiamare in panchine i suoi ragazzi.

L'uscita dai blocchi porta Del Debbio a mettere la sua prima tripla, poi Simonetti su assist di Tempestini per il 12/11, poi ancora Tempestini che sembra essere in perfetta forma schiodando altri tre punti, per il 14/14.Finisce il primo quarto sul 18/14 di una partita giocata sostanzialmente alla pari e senza particolari scossoni.

Secondo quarto avaro di canestri ma non per il Bcl che si porta sul 19/23 all'uscita dal time out, ma anche per lo Spezia l'uscita dalla panchina regala canestri, 28/25 a 4 minuti dalla sirena del riposo. Un Bcl "sprecone" regala qualche palla agli avversari che ringraziano e infilano una serie di canestri che li portano al più 11 di fine quarto.

Pronti via ed il Bcl si trova a ripartire da un meno 14. Per accorciare al meno 12 sono necessari 5 minuti del terzo quarto, poi una palla rubata da Simonetti porta il Bcl a meno 10, è ancora il Bcl che ha l'occasione per accorciare ulteriormente chiudendo un bel contropiede, ma sembra non essere giornata per i biancorossi, ferro e ancora ferro a negare i due punti che invece lo Spezia infila in sequenza scappando a quota 54, andando sul più 15. Burgalassi prova a rimettere in moto l'attacco del Bcl, con una bella tripla, poi Trentin accorcia ancora dai liberi per il mano 10 di fine quarto.

L'ultimo quarto non sembra cambiare di una virgola l'andamento del match, Bcl ad inseguire con il "gap" che resta tra i mano 10 e i meno 12 con i minuti che passano, ma soprattutto con un attacco spezzino che non sbaglia un colpo. Barsanti ci prova ripetutamente, senza però riuscire ad ottenere alcun che, a quattro dal termine Lippi va sui liberi per un gioco da tre che riporta. Bcl ai meno 10, ma la Tarros Spezia non perdona ed infila l'ennesima tripla.

Due minuti e 48 secondi, Tempestini da tre per il meno 9 che lascia intravvedere una possibilità, ma lo Spezia non concede nulla, replica a colpo sicuro e a 1 e 50 dal termine si entra nella fase dei miracoli, meno 14 e a poco più di un minuti di gioco Olivieri mette in campo Lenci e Landucci.Il finale è tutto spezzino che si portano a casa la partita per 81/63.