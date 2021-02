Detto tra noi



Balbettare non è più consentito

martedì, 23 febbraio 2021, 08:42

di fabrizio vincenti

Il pareggio di Alessandria contro la Juventus B ci ha ricordato da vicino quello di Livorno contro gli amaranto: tre punti buttati al termine di una partita che i rossoneri meritavano di vincere ma che non hanno avuto la forza di fare propria. Il "braccino" tennistico nel quarto d'ora di maggior pressione dei padroni di casa unito all'incapacità (come a Livorno) di capitalizzare le occasioni per il raddoppio o per tornare in vantaggio hanno fatto il resto. E nel frattempo le domeniche passano, marzo ci dirà quello che resta delle possibilità di non affondare del tutto. In quel mese ci saranno partite a ripetizione, anche di mercoledì e urge fare punti.

Le altre che precedono la Lucchese in classifica non stanno facendo sfracelli, ma è chiaro che sono i rossoneri a dover recuperare e dunque a dover fare qualcosa di più. Tre partite vinte da inizio stagione a febbraio sono un bottino miserabile. Con questa media impensabile scalare posizioni, oltretutto con la difesa che è – se non erriamo – la peggiore dei campionati professionistici. L'unica strada è rischiare, è aggredire gli avversari, è non subire passivamente l'inerzia della partita, è mettere da parte incertezze che si fa fatica a vedere su un campo di oratorio. A Alessandria, per larghi tratti, è stato così, ma in tutti c'è il timore che – come avvenuto in passato – sia un fuoco di paglia.

Non è più tempo di balbettare, o la squadra inizia a dare una svolta o il destino è segnato. E anche in caso di play out, magari confidando su disgrazie altrui, con l'atteggiamento visto sin troppe volte, sarebbero un'appendice probabilmente destinata a riservare altre amarezze. E' duro ammetterlo, ma il campionato questo dice. Delle due, l'una: o i rossoneri si scuotono definitivamente, oppure non vediamo come sia possibile risollevare le sorti di questa annata davvero iniziata male e che sta continuando peggio.

L'obiettivo salvezza è ancora possibile, ma serve cattiveria, concentrazione, agonismo, determinazione, cinismo sotto porta. Serve che i rossoneri si mettano in testa che giocano per la vita. C'è una città (e anche una società) che chiedono di mantenere a tutti i costi la categoria. Balbettare non è più consentito. E' tempo di regalare un'impresa. E solo chi va in campo può realizzarla. Se ne ha la forza. E, aggiungiamo, il carattere.