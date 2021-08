Detto tra noi



Primi segnali

lunedì, 30 agosto 2021, 15:09

di fabrizio vincenti

Per carità, Legnago e Imola sono solo due indizi, ma la sensazione che la Lucchese abbia iniziato a assimilare i dettami tecnici e non solo tecnici del suo allenatore è forte. Nelle uniche due gare ufficiali disputate sino a qui, è parsa già evidente la mano di Pagliuca e chi è abituato al suo gioco, anzi al suo bel gioco visto che la sua, quella per intenderci dell'anno di Correggio, è la più bella Lucchese degli ultimi anni, ha potuto già notare quanto sia in continuità, sia pure con alcuni inevitabili correzioni, visto che stiamo parlando ormai di parecchi anni fa.

Al netto dello scivolone che ha portato alla sconfitta a tavolino in Coppa Italia – grave e imbarazzate, ma bene ricordarsi che ne sono successi anche di più clamorosi in categorie superiori negli ultimi anni – la Lucchese ha dimostrato di avere già un'anima, oltre che un gioco. Raddoppi. Palle spazzate senza tanti fronzoli in tribuna. Cattiveria agonistica. Buone trame in avanti e solidità dietro. C'è da essere soddisfatti per l'inizio dopo una stagione che è ormai alle spalle ma che resta indimenticabile per la sua pochezza. Si tratterà di continuare su questa strada, magari confidando anche negli ultimi giorni di mercato per rinforzare il reparto che ci pare meno assortito, ovvero l'attacco.

Dove possa arrivare questa Lucchese è impossibile da dirsi, non lo sanno nemmeno gli stessi protagonisti, visto che il valore degli avversari è tutto da scoprire. Certo, le prossime due sfide, con Cesena e Entella che sono considerate sulla carta delle pretendenti alla vittoria finale, potrebbe iniziare a chiarirci il reale potenziale dei rossoneri. Ma l'impressione di una squadra che lotta, di una squadra viva e vogliosa, quasi cattiva, è apparsa sin da queste prime battute agostane. Avanti così. Saranno pure primi segnali, ma ce n'era un gran bisogno per ritrovare tutti un po' di fiducia e un pizzico di sorriso quando scendono in campo i rossoneri.