L'unico obiettivo che conta

domenica, 26 settembre 2021, 10:21

di fabrizio vincenti

Tre sconfitte nelle prime cinque gare sono un dato che puà iniziare a far drizzare le antenne a più di un tifoso, soprattutto perché la Lucchese, in questo avvio di campionato, ha dimostrato di saper giocare a pallone, ma molto meno di avere quella concretezza che nel calcio è dote indispensabile per fare bene. Troppi errori difensivi e la sensazione che la squadra faccia un grandissimo lavoro per poi raccogliere, tutto sommato, poco. Un po' come un pugile che si muove tanto sul ring, che fa sfoggio di tecnica, che entusiasma per il coraggio e che poi prende un dritto in pieno volto alla prima occasione che lascia all'avversario e va al tappeto. E' un dato su cui, siamo convinti, Pagliuca lavorerà, come probabilmente dovrà rivedere la scelta – che ha anche dei vantaggi considerando gli impegni ravvicinati – di garantire un ricambio consistente in ogni gara.

Detto questo, ci pare giusto ricordare che comunque la Lucchese ha già parecchi punti in più rispetto allo scorso campionato, quando dopo altrettante gare era sempre malinconicamente a un punto e in fondo alla classifica. Quest'anno, per quanto sia ancora difficile capire il reale valore delle avversarie essendo ancora troppo all'inizio la stagione, i rossoneri hanno collezionato già un discreto bottino di punti e resta il rammarico per almeno un paio persi per strada. Il punto centrale, comunque, resta quello dell'obiettivo finale: che si chiama salvezza a tutti i costi. Se si guarda a quello, tutto appare più chiaro e almeno per il momento la Lucchese ha dimostrato di sapersela giocare a differenza dello scorso torneo.

Per il momento, i rossoneri sembrano un'incompiuta per le ragione esposte, e va aggiunto che sono una delle formazioni più giovani del torneo. Servirà tempo, importante è restare sulla linea di galleggiamento, non imbarcare troppe sconfitte, far muovere la classifica. E' vero: la squadra manca di un attaccante centrale che realizzi, ma diamo tempo ai due giovani senza dimenticarsi che Semprini ha già violato più volte la rete. Piuttosto, come detto, preoccupano le amnesie difensive alle quali dovrà esser posto rimedio per evitare di trovarsi con rimpianti a fine partita.