Detto tra noi



Spiace per Vossia, ma confermiamo tutto

mercoledì, 14 agosto 2024, 08:34

di fabrizio vincenti

Con una nota pubblicata sui propri canali, ma non fatta giungere agli organi di informazione – ecco perché vi invitiamo a andarla a leggere sui quei canali – la Lucchese ha voluto precisare la posizione del calciatore Costantino, non schierato domenica scorsa a Vercelli. Francamente pensavamo che l'attuale compagine societaria non arrivasse ai picchi raggiunti con questa ultima nota, per quanto da tempo abbiamo chiara la direzione di marcia della Lucchese e come venga gestito lo stesso ufficio stampa che ancora non ha comunicato che Zoppi, il primo acquisto della stagione, ha rescisso ormai settimane fa. E ciò nonostante, ci imbarazza e non certo per nostra vergogna, lo diciamo subito, dover ribadire punto per punto quanto scritto. Ci limitiamo, ovviamente, a rispondere per quanto da noi scritto.

Rocco Costantino non aveva il transfer per essere convocato a Vercelli, e il motivo, lo ribadiamo anche per i duri di comprendonio, è quello reso noto nei giorni scorsi, ovvero la mancanza della fideiussione aggiuntiva. Che poi questa venga regolarmente depositata nei prossimi giorni o che, nel frattempo, vendendo alcuni dei giocatori ai margini della rosa, si abbassi l'importo complessivo degli ingaggi liberando caselle, non abbiamo dubbi. Del resto, questa è una società che ha sempre mantenuto gli impegni ed una situazione simile era già successa a gennaio scorso, come forse qualcuno ricorderà. Sarebbe stato molto più semplice ammettere che i 20mila euro necessari per la fideiussione aggiuntiva erano ritenuti troppi per un esordio in Coppa e che saranno spesi per completare la campagna acquisti che attualmente appare decisamente carente. Chi non avrebbe compreso e apprezzato la sincerità? Peraltro, la scelta societaria di non sborsarli, va da sé, è del tutto legittima, per quanto apra alcuni interrogativi, dunque perché parlare di allenamenti carenti quando, come scritto non solo da noi ma anche da altre testate e persino noto ad alcuni tifosi, il transfer non era giunto per i motivi di cui sopra? Francamente, leggere che il giocatore è in ritardo di condizione fa sorridere, considerando che in panchina la Lucchese è andata con una banda (esigua) di ragazzini e considerando che in società sanno tutti come è andata. Costantino, dunque, non poteva nemmeno accomodarsi in panchina, forse perché sabato e domenica è stato impegnato in estenuanti allenamenti per recuperare la condizione? Non poteva, come sarebbe servito, giocare nemmeno uno spezzone di gara anche per mettere nelle gambe minuti? E ancora: il transfer la Lucchese lo aveva o no? Ai lettori l'ardua sentenza. Quelli stessi lettori che possono credere a noi oppure alla versione della Lucchese. Se possiamo dare un consiglio, usate la logica (se non è un optional) e forse tutto sarà più chiaro. A meno che non siate colpiti da una sorta di sindrome del cornuto. Quella che affligge chi, di fronte ai tradimenti sistematici della moglie o del marito, non trova di meglio che continuare a difendere, anche di fronte all'evidenza, il partner, perché a fare diversamente gli crollerebbe il mondo. A loro va la nostra umana compassione.

Confermiamo anche quanto scritto sulla dirigenza assente a Vercelli. Bruno Russo – che è nel cda, ma non ha, o non ci risulta avere, nessun incarico operativo – è stato ai funerali, alle celebrazioni, agli incontri, in ogni dove, mettendo troppo spesso una toppa ai vertici trapanesi di una società che con Lucca ha davvero poco a che fare come presenza. Detto che a Vercelli Russo non lo abbiamo visto, né in tribuna, né nell'antistadio, né in sala stampa, né nello spazio che immette agli spogliatoi, ma non abbiamo la pretesa di dire non ci fosse, ovvio che ci riferivamo al presidente Bulgarella che tra un proclama e l'altro, dalla serie A allo stadio a tempo record, speravamo fosse vicino alla squadra nella prima uscita pubblica. Così come speravamo ci fosse almeno l'amministratore delegato part time, con il trolley in mano, Lo Faso. A proposito, si dice che manchi da Lucca da un po': forse il trolley è andato perso in aeroporto? E' questo il motivo per cui la presentazione della maglia è avvenuta con un video, anziché di presenza, cosa che avrebbe forse evitato anche qualche polemica sulla seconda casacca? Vero che si è ripiegato solo sul video, che fa tanto fashion, proprio per le assenze, rinviando tutto alla presentazione della squadra? Fine delle precisazioni, almeno sino alla prossima, esilarante, smentita.