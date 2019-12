Galleria Rossonera



Bernardini e Lucca, un amore che dura: "Non posso stare lontano da questa città"

lunedì, 30 dicembre 2020, 14:51

di diego checchi

L’abbiamo intervistato mentre era in treno che tornava a Napoli per il capodanno, ma le sue parole sono rimaste scandite. “Per me Lucca è qualcosa di più che una seconda casa. Vengo sempre nella vostra città e non posso starci lontano. Anche se ora gioco a Pontedera e stiamo facendo un miracolo sportivo. Siamo secondi in classifica e speriamo di poter arrivare il più in alto possibile in campionato”.

Inizia così l’intervista a Mariano Bernardini, uno dei giocatori che lo scorso anno non si è mai risparmiato verso la cavalcata di un’insperata salvezza della squadra di Favarin.

Come si trova a Pontedera?

“Bene, è una bella realtà dove fare calcio. Questo è il primo anno dove ho trovato serenità in una società e per un giovane è fondamentale. Sono cresciuto molto e mi trovo a meraviglia ”.

State facendo un ottimo campionato.

“Esatto, siamo secondi in classifica ed è tutto meritato. Speriamo di poterci confermare nelle prime posizioni e di toglierci della altre soddisfazioni”.

Che ricordi ha di Lucca?

“Tutti belli, ho legato con i compagni e con il mister che mi hanno aiutato a crescere sia come uomo che come giocatore. Quando ho avuto l’opportunità di scendere in campo, l’ho sempre fatto con il massimo impegno”.

Dei tifosi rossoneri che cosa ci dice?

“Sono stati encomiabili, immensi. In quella situazione hanno fatto quasi tutto loro. Una piazza che ci ha seguito anche tra mille difficoltà e sostenuto sino alla fine. Rimarranno sempre nel mio cuore”.

Segue ancora le gesta della Lucchese?

“Come no. Quando finisco le partite del Pontedera vado subito a veder il risultato e sono contento che la Lucchese sia nelle zone alte della classifica. Spero torni presto in Serie C o quest’anno o il prossimo al massimo perché questa è una piazza che merita di stare nei professionisti ”.

In bocca al lupo per tutto e auguri!

“Anche a voi e a tutta Lucca sportiva”