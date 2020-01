Galleria Rossonera



Cruciani: "La via per la vittoria è ancora lunga"

giovedì, 2 gennaio 2020, 15:18

di diego checchi

A colloquio con Michel Cruciani che parla della partita contro il Chieri ma anche del campionato in generale. Il centrocampista non ama fare voli pindarici ma come il suo mister Monaco vuole guardare partita dopo partita.

Come va affrontata la partita dopo la sosta?

"Va affrontata come tutte le altre. Fortunatamente i giorni di festa sono stati pochi e non c'è stato stacco per aver problemi di continuità nel lavoro. Incontreremo una grossa squadra che nella gara di andata ci ha messo in difficoltà. Ma noi saremo la solita Lucchese, battagliera. Bisogna affrontare le partite come abbiamo fatto fino ad oggi. Dare il nostro meglio partita dopo partita."

Pensa che la lotta per il primo posto sia già ristretta a solo tre squadre?

"E' ancora lunga per dirlo. Il girone di ritorno è un campionato a parte. Verso marzo si comincerà a capire quelle due o tre squadre che faranno parte del rush finale per la vittoria."

Qual è il pensiero che emerge da dentro lo spogliatoio?

"Il nostro pensiero è la consapevolezza delle nostra forza. Siamo un grande gruppo e sappiamo che possiamo vincere o perdere con chiunque."

E' tornato il vero Cruciani?

"E' tornato il vero Cruciani, lo spero. Io sto bene al di là di quello che è successo a me personalmente. Spero di poter continuare a viverla così. Ho già detto che il campo mi tiene lontano dai miei problemi personali."

Che cosa temete dal Chieri?

"Il Chieri è una squadra ben organizzata che sa il fatto suo ed allenata da un grande allenatore, ma io temo più la Lucchese che gli altri perchè se noi facciamo il nostro sappiamo che possiamo mettere in difficoltà e battere chiunque."