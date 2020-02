Galleria Rossonera



Soldati: "Possiamo regalare tante soddisfazioni ai tifosi"

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:10

di diego checchi

Edoardo Soldati si racconta. Il difensore rossonero che da poco è arrivato a Lucca, parla di come sta andando la sua avventura in rossonero e spiega perché ha scelto questa città: “Intanto mi presento, sono nato a Como e ho iniziato a giocare all’oratorio vicino casa. Poi ho svolto tutte le giovanili nel Como fino alla Primavera. Poi c’è stato il fallimento in C1 e nel momento che doveva andare in Serie B è dovuta ripartire dai Dilettanti. Quindi sono andato a Venezia dove ho giocato 4 anni, di cui l’ultimo aggregato alla prima squadra. In questa stagione sono andato al Picerno in Serie C nel Girone C ed ho fatto 6 partite. Ora eccomi qui a Lucca”.

Com’è andata l’esperienza al Picerno?

“È stata formativa a livello personale, anche se all’inizio non ero tanto convinto di andare in quella città per la lontananza da casa. Ho avuto poco spazio ma ho imparato tante cose, soprattutto quella di stare lontano dalla mia famiglia e dai miei genitori e a cavarmela da solo”.

Perché ha scelto Lucca?

“Per la sua storia e perché sono rimasto molto affascinato dal progetto della Lucchese. Non vi nascondo che avevo anche altre proposte ma quando ho sentito parlare di Lucca non ci ho pensato due volte ad accettare. Ho trovato un gruppo di ragazzi fantastico che considerano i giovani allo stesso livello dei vecchi”.

Qual è il suo obiettivo personale?

“Il mio obiettivo è quello di giocare il più possibile e di farmi vedere. Ho ancora un contratto di tre anni con il Venezia ma mi piacerebbe rimanere qui per molto tempo, anche se a Venezia mi hanno sempre considerato molto. A livello di squadra credo che anche se siamo primi non abbiamo fatto ancora niente e il bello deve ancora arrivare. Sono convinto che possiamo fare molto bene”.

Domenica prossima ci sarà il Casale.

“Sarà una partita difficile perché la prima giocherà contro la terza e loro ci aspetteranno e cercheranno di metterci in difficoltà in tutti i modi. Ma noi siamo in grado di poter vincere contro chiunque, basta avere l’atteggiamento giusto”.

Che impressione le hanno fatto i tifosi rossoneri?

“Sono rimasto favorevolmente impressionato dai tifosi nella mia prima partita a Forte dei Marmi dove erano più quelli rossoneri degli avversari. Poi, anche al Porta Elisa c’è un pubblico molto importante e caloroso. La stessa cosa anche a San Remo. Spero che continuino ad incitarci così, fino alla fine e che possiamo anche regalargli tante soddisfazioni”.