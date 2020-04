Galleria Rossonera



Reggiannini: "Credo che in C e D i campionati siano finiti"

sabato, 4 aprile 2020, 13:40

di diego checchi

Armando Reggiannini, e vice allenatore della Lucchese e ora osservatore per le Nazionali giovanili italiane per la Toscana, ha le idee piuttosto chiare su questo momento: il calcio deve passare in secondo piano perché la priorità è l'emergenza sanitaria.

"È un momento che nessuno di noi avrebbe mai immaginato che potesse accadere, e soprattutto che durassi così a lungo. E anche a livello sportivo viviamo nell'incertezza, dopo più di un mese non sappiamo cosa sarà dei campionati. Ma ovviamente la crisi riguarda tutti e bisogna ringraziare medici e tutto il personale sanitario che stanno facendo miracoli".

Si ipotizza di fare ripartire la Serie A a maggio, non è azzardato?

"Intanto sono per l'appunto solo ipotesi, vedremo. Io penso che si potrebbe riprendere a porte chiuse e finire a luglio, perché serve avere una classifica per le coppe europee".

E i campionati giovanili?

"I campionati giovanili sono tutti fermi, sono in piedi solo i campionati primavera 1 e 2 collegati alla Serie A e B. Per quanto riguarda le nazionali non si lavora, U21, U17 e le altre sono tutte bloccate. Rimane in piedi l'U19 con le finali che si potrebbero giocare a ottobre, visto che sono importanti per la classifica per i mondiali dell'anno prossimo".

Voi osservatori state lavorando?

"Noi come osservatori non facciamo nulla, i tecnici fanno delle sedute video ma visto che non ci sono partite noi non possiamo fare niente".

Cosa pensa dei campionati minori?

"Per quanto riguarda la Lucchese e i campionati minori, anche la Serie C, non hanno ancora preso una decisione e penso che nemmeno gli organi competenti abbiano le idee chiare, ogni riunione rimandano la decisione. La mia impressione che Serie C e Serie D sia finito, bisogna vedere come chiudere i campionati, ma penso proprio che saranno sospesi".

Certo, anche perché in Serie A e B si può continuare a giocare in sicurezza porte chiuse e gli introiti sarebbero garantiti dai diritti TV ma per le serie minori no...

"Infatti come ho detto non penso che la Serie C e la Serie D riprenderanno, devono solo decidere come chiudere le classifiche e non sarà facile. Come si fa a dire alla Lucchese che è prima in classifica che l'anno prossimo dovrà rifare la serie D, o che il Monza che ha già praticamente vinto non andrà in Serie B e poi chi verrà retrocesso potrà lamentarsi perché magari avrebbe potuto salvarsi?".

Come sta passando questo periodo?

"Personalmente sto seguendo tutto quello che si può vedere in televisione, soprattutto le partite vecchie, anche quelle della Pistoiese del '95. Poi passo le mie giornate in casa come tutti, ma sono preoccupato per i miei colleghi in Lombardia dove la situazione è decisamente peggiore. Ovviamente seguo la situazione del coronavirus, sarebbe impossibile non farlo e sono convinto che sarà ancora lunga, ci vorrà pazienza e spirito di sacrificio".

E del campionato della Lucchese cosa pensa?

"La Lucchese ha fatto grandi cose e mi sarebbe piaciuto vedere la fine del duello con il Prato che era interessantissimo. Penso che alla fine i rossoneri avrebbero vinto, peccato anche che il campionato sia stato fermato proprio prima dello scontro diretto. Credo che il lavoro di Russo, Deoma e gli altri sia stato superlativo, per come sono partiti hanno fatto benissimo e meritavano sicuramente la prima posizione".

Vuole chiudere con un messaggio di speranza?

"Come tutti spero che quanto prima possa ripartire al più presto l'attività sportiva, anche se ovviamente non è la cosa più importante. Personalmente mi manca molto incontrare gli amici sui campi per parlare con loro e confrontarmi sui giocatori ".