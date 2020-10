Moreo ai tifosi: "Abbiamo bisogno di voi"

Altri articoli in Galleria Rossonera

mercoledì, 30 settembre 2020, 20:10

L'ex tecnico di numerose squadre della zona dice la sua sul momento della Lucchese: "Bianchi è un centravanti come da tempo non si vedeva da queste parti, azzeccata la mossa del ritorno di De Vito, servono un altro paio di aggiustamenti a centrocampo e in attacco"

giovedì, 10 settembre 2020, 20:08

Il giovane difensore rossonero si racconta: Il campionato di Serie C me lo aspetto molto competitivo e mi aspetto anche uno stadio pieno di tifosi vista la piazza storica, a patto che, ovviamente si sblocchi la situazione relativa al Covid"

martedì, 1 settembre 2020, 15:07

Il govane centrocampista pronto per la nuova sfida in Serie C: "Sicuramente sarà un campionato impegnativo dove tutte le società sono professionistiche e andremo ad incontrare squadre importanti, corazzate che tenteranno di vincere il campionato"

mercoledì, 15 luglio 2020, 12:26

Il capitano rossonero si gode le ultime settimane di vacanza prima di lanciarsi nella nuova avventura: "Mi piacerebbe aprire un ciclo vincente, costruito basi solide, che ci possa permettere di lottare per la migliore posizione possibile nelle migliori categorie possibili. Non mi sentirete mai parlare di salvezza"