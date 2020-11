Galleria Rossonera



Bitep: "Sono ancora più gasato di prima e non vedo l'ora di rimettermi in gioco"

giovedì, 5 novembre 2020, 14:35

di diego checchi

Jonathan Bitep si racconta e parla del suo momento particolare. Un’intervista che è anche un modo per ringraziare tutti coloro che sono vicini all'attaccante rossonero:

Come sta Bitep adesso?

“Molto meglio, grazie. Sono uscito da pochi giorni dall’ospedale e il prossimo 10 novembre dovrò andare a togliermi i punti. Non vi nascondo che è stato un momento difficile ma non vedo l’ora di poter cominciare la riabilitazione per poi tornare in campo con la Lucchese una nuova avventura”.

Ci racconta il momento dell’infortunio?

“All’inizio non me ne sono reso conto nemmeno io. Mi sono allungato la palla ed era a mezzo metro. Stavo per prenderla ma il difensore della Juventus U23 è entrato con i tacchetti sulla mia caviglia e l’infortunio è stato grave. Poi è arrivata l’operazione e so che i tempi di recupero saranno molto lunghi ma una cosa voglio dire…”.

Cosa?

“Che sono ancora più gasato di prima e non vedo l’ora di rimettermi in gioco. L’affetto dei compagni, della società e di tutta la gente di Lucca anche al di fuori della società, mi hanno fatto capire quanta stima ci sia nei miei confronti e non vedo l’ora di ripagarla sul campo”.

Ha sentito mister Lopez?

“Si, l’ho sentito e gli ho detto che non vedo l’ora di rimettermi a sua disposizione e di dare tutto per questa maglia. Abbiamo tutte le possibilità per salvarci. Credo sempre di poter vincere, mi basta vedere il pallone in campo e poi ho un unico pensiero: quello di portare a casa la vittoria. Ripeto: questo è un gruppo di ragazzi fantastici e ci sono le possibilità di tirarci fuori da questo momento difficile. Ci tengo ancora una volta a ringraziare la società perché non mi ha mai abbandonato e mi ha fatto sentire protetto sia per il momento che sto vivendo ma anche per quello che stiamo vivendo tutti. È un momento un po’ particolare dal quale ne usciremo più forti. Questo è poco ma sicuro”.