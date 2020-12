Galleria Rossonera



Bianchi: "Ci stiamo riprendendo: sono sicuro faremo bene"

martedì, 15 dicembre 2020, 08:58

di diego checchi

Abbiamo intervistato l'autore del gol vittoria contro il Piacenza, Flavio Junior Bianchi che in questa chiacchierata ha toccato diversi argomenti. Una occasione per conoscerlo meglio, sia come giocatore che come persona.

Come si trova a Lucca?

"Mi trovo benissimo, è una bellissima città, siamo una buonissima squadra composta da compagni molto in gamba. L'ambiente è ottimo per crescere".

Si aspettava un avvio in campionato così difficoltoso da parte della Lucchese?

"Sinceramente no, ma siamo tanti giovani che non hanno ancora confidenza con la categoria. Ci stiamo riprendendo, sono sicuro che faremo bene e otterremo la salvezza".

Parlando di lei, si vede più prima o seconda punta?

"Per struttura, non essendo molto alto, preferisco agire tra le linee. In questo momento il mister mi ha chiesto di giocare da prima punta e mi sto adattando molto volentieri cercando di dare il massimo".

Che cosa vi ha lasciato la vittoria di domenica scorsa? E quale era il clima nello spogliatoio a fine partita?

"Sicuramente è una vittoria che attendevamo. C'era un bel clima e ci voleva soprattutto per affrontare le prossime partite al meglio. Dopo la vittoria di Pontedera eravamo incappati in un'altra sconfitta che ci aveva un po' demoralizzato. Speriamo che dopo quella conntro gli emiliani vengano altre prestazioni positive".

Domenica c'è un'altra sfida importante come il derby con il Livorno.

"Dobbiamo pensare a portare via i tre punti e tutte le partite sono fondamentali al di là che sia un derby o meno".

Per quale motivo ha scelto Lucca?

"Sicuramente per la società che mi ha voluto fortemente. Ho dato fiducia a loro, sperando si possa far meglio nel prosieguo del campionato. Ma anche perché è una piazza importante con degli splendidi tifosi".

Le piacerebbe arrivare in doppia cifra o l'importante è salvare la squadra?

"L'importante è la salvezza, speriamo di raggiungerla il prima possibile"

Che cosa vuol dire giocare in uno stadio senza tifosi?

"Sicuramente vedere uno stadio come il Porta Elisa vuoto fa dispiacere. La tifoseria avrebbe influito parecchio sul nostro andamento".

Qual è l'allenatore che ha creduto più in lei.

"Da tutti quelli che ho avuto ho appreso qualcosa, c'è sempre stato qualcosa da imparare. Non ce ne è stato uno in particolare che mi ha dato più degli altri".

Come si sta trovando con mister Lopez?

"È un mister molto preparato e di carattere che dà un'impronta precisa alla squadra, con il quale cerchiamo di dare il massimo ad ogni allenamento e ogni partita".