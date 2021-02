Favarin: "Con l'Olbia non sarà una partita semplice"

Altri articoli in Galleria Rossonera

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:43

Il difensore rossonero: "Sulle possibilità di salvezza, dipende da noi. Peccato non aver vinto contro i bianconeri e aver lasciato punti per strada, altrimenti saremmo stati già penultimi. Sabato bisogna vincere e basta, ma non basta dirlo, dobbiamo farlo"

martedì, 16 febbraio 2021, 08:35

La storia di Claudio Cellamare, il laterale destro della Lucchese che ha appena compiuto 17 anni. E' il più giovane giocatore che ha esordito quest'anno nella terza serie italiana: "Da quando sono arrivato mi sono trovato in una grande famiglia e a distanza di mesi posso solo confermarlo"

giovedì, 11 febbraio 2021, 08:45

Il giovane difensore che contro la Pro Vercelli ha esordito presenta la prossima gara con i lariani: "Il Como è sicuramente una squadra molto attrezzata ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Soddisfatto dell'esordio, on giocavo da tanto per via di un infortunio"

martedì, 9 febbraio 2021, 16:10

L'ex giocatore rossonero ha lasciato grandi ricordi in entrambe le società: “Como per un verso e Lucca per un altro, fanno si che sia la partita del mio cuore. Mi piacerebbe facessero tutte e due le squadre tre punti, ma un pareggio sarebbe darebbe ancora più slancio alla stagione della Lucchese.