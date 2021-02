Galleria Rossonera



Pellegrini: "Contro l'Olbia conterà solo vincere: crediamo nella salvezza"

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:43

Eros Pellegrini sa come si fa. Ha un obbiettivo in testa e vuole perseguirlo. L'abbiamo sentito telefonicamente e dalle sue parole si evince come la squadra creda ancora fortemente alla salvezza. Con il difensore rossonero che è uno degli ultimi arrivati abbiamo toccato diversi argomenti.

Che cosa pensa della partita giocata ad Alessandria contro la Juventus U23?

"E' stata una buona partita peccato per il gol preso alla fine."

Quanto credete alla salvezza?

"Ci crediamo tutti quanti. Sulle possibilità dipende da noi. Peccato non aver vinto ieri e aver lasciato punti per strada, altrimenti saremmo stati già penultimi. Quindi già da sabato bisogna vincere e basta."

Sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto con l'Olbia: cosa deve fare la Lucchese?

"Conta fare solo i tre punti! Ma non basta solo dirlo bisogna farlo!".

Cosa l'ha portata a scegliere Lucca?

"Perchè è una piazza importante e penso ancora oggi che sia stata la scelta migliore che potevo fare".

Sembra già essere un leader di questa squadra, come se a Lucca giocasse da una vita...

"Assolutamente no, non mi sono mai sentito un leader. Metto tutta la mia umiltà in campo per cercare di sbagliare il meno possibile. Mi sono inserito benissimo nel gruppo".

Contro la Juventus U23 cosa le è piaciuto della squadra?

"Mi è piaciuto che siamo partiti forte, senza paura. Siamo andati ad attaccarli alti e questo secondo me è quello che avremmo dovuto fare sempre, cosa che per esempio non abbiamo fatto contro la Pro Vercelli ne contro la Pro Patria e che dovremmo continuare a fare".

Se potesse scegliere quale sarebbe il suo ruolo preferito?

"Ho fatto tutti i ruoli della linea di difesa e non ne preferisco uno in particolare".

Che cosa vi sta chiedendo mister Lopez?

"Il mister è molto preparato, ci sta chiedendo di fare quello che abbiamo fatto nella partita di ieri contro la Juventus U23 e dovremmo seguire alla lettera i suoi consigli".

Che cosa pensa del fatto che gli stadi sono vuoti e della mancanza dei tifosi?

"Che ci mancano e che ci avrebbero dato una grossa mano. Bisogna assolutamente salvare la categoria."

Che cosa ha in testa Eros Pellegrini per il futuro?

"Intanto ho l'obbiettivo della salvezza in testa poi per il futuro vediamo."