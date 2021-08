Galleria Rossonera



Guidi: "La rosa ampia presupposto per un buon campionato"

mercoledì, 25 agosto 2021, 08:20

di diego checchi

Riccardo Guidi, storico preparatore atletico dei rossoneri, fa il punto su tutti gli aspetti che riguardano uno degli aspetti cruciali nella gestione di un campionato, ovvero la condizione fisica che non ha mai tradito la Lucchese in tutti questi anni.

A che punto siamo con la preparazione?

“Adesso siamo al trentaseiesimo allenamento, un po' in dietro rispetto alla tabella di marcia ma tutto sommato neanche tanto, purtroppo per una serie di intoppi burocratici non siamo riusciti a partire prima per il ritiro. Comunque stiamo entrando a regime, questa settimana abbiamo già svolto il lavoro “tipo” anche se leggermente modificato per recuperare gli allenamenti perduti, e domani ci sarà un’amichevole per mettere minuti nelle gambe. A curare la preparazione siamo in tre, Nicola Cortopassi si occupa di prevenzione e recupero infortunati mentre Alessandro Coluccio si occupa di fitness e analisi dei dati. Io mi occupo più strettamente della preparazione della squadra per il campionato, ovviamente la programmazione deve tenere conto di tutti questi aspetti. In questa fase lavoriamo più sulla quantità che sulla qualità per venire incontro alle esigenze del mister, completando gli allenamenti con le esercitazioni tecnico-tattiche. Poi, dobbiamo gestire l’arrivo scaglionato dei giocatori che sono arrivati con livelli di preparazione differente”.

Per domenica la squadra è pronta allora?

“Ve lo saprò dire domenica notte… a parte gli scherzi, abbiamo praticamente tutti i giocatori disponibili in buona condizione a parte Babbi che avrà bisogno di ancora un po’ di tempo per recuperare dall’infortunio. La rosa è praticamente completa e penso che faremo la nostra partita”.

Che campionato si aspetta?

“Con Pagliuca, il lavoro non manca mai e si può contare su un lavoro di alto livello e grande intensità. Questo con la rosa ampia che abbiamo quest’anno, credo sia presupposto per un buon campionato”.

Come ha trovato Pagliuca?

“L’ho ritrovato con lo stesso entusiasmo di sempre, con in più l’esperienza che un po’ tutti abbiamo maturato negli utlimi anni”.

E la società?

“La società è volenterosa e ci sta mettendo a disposizione tutto quello che serve per fare bene”.

Come si trova con i suoi colleghi preparatori?

“Ci conosciamo tutti da tempo, addirittura ho allenato Nicola quando ero all’inizio della mia carriera tanti anni fa. C’è grande intesa e coordinazione tra tutti noi”.

Da lucchese vuole dire qualcosa ai tifosi?

“Vorrei dire che tutti abbiamo fatto l’impossibile per recuperare la categoria e questo è l’importante, adesso anche loro devono o dare il loro contributo per dare ancora più lustro ai colori rossoneri”.