Semprini: "Il Cesena è abituato a vincere: cercheremo di fargli cambiare abitudini..."

giovedì, 2 settembre 2021, 08:15

di diego checchi

Mauro Semprini, autore del primo gol in campionato che ha regalato i tre punti ai rossoneri in quel di Imola, si racconta ma tiene i piedi per terra anche dopo la splendida rete realizzata. L’ex Pontedera è già concentrato sulla sfida con il Cesena e in questa intervista fa capire quando ci tenga a fare bene nell’esperienza con la Lucchese.

“A Lucca mi sono trovato subito bene, mi sono sentito come a casa, sono stato accolto benissimo. Il gruppo è eccezionale, non ci sono prime donne e siamo tutti concentrati sullo stesso obiettivo. Si lavora alla grande, già dai primi di agosto si fanno sempre tutti doppi allenamenti, d’altra parte è indispensabile per poter fare delle buone prestazioni”.

Qual è il ruolo che trova più congeniale?

“Mi piace giocare come seconda punta, largo a sinistra come ho fatto a Legnago e Imola”.

A proposti di Imola, ci racconta il gol? È stato incredibile, aveva mai segnato in quel modo prima di domenica?

“Ho visto uno spazio e ci ho provato, in effetti un gol così non mi era mai riuscito in partita”.

Pensa di avere ancora margini di miglioramento?

“Certamente, ho solo 23 anni! Sicuramente devo maturare ancora, soprattutto devo imparare a non accontentarmi mai”.

Domenica ci sarà il Cesena, cosa si aspetta?

“Il Cesena è una squadra forte, abituata a vincere. Cercheremo di fargli cambiare abitudine…”