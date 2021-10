L'ex Corsinelli: "Gara particolare, torno a giocare dove sono cresciuto"

Altri articoli in Galleria Rossonera

mercoledì, 13 ottobre 2021, 08:56

L'ex pilastro della difesa rossonera ora al Pontedera sabato trova per la prima volta la Lucchese da avversario: "E' una gara importante per me, ma non dipende al cento per cento da me: vengo da una frattura allo zigomo.

giovedì, 9 settembre 2021, 08:30

L'attaccante alla sua seconda esperienza in rossonero si racconta: "Potevo già tornare lo scorso anno, poi non se ne è fatto di niente. Voglio fare bene, il mister è un fenomeno, non ho mai visto un mister così preparato. Lucca e Bari le due piazze che sento dentro di me"

giovedì, 2 settembre 2021, 08:15

L'autore del gran gol che ha regalato il tre punti a Imola alla Lucchese si racconta: “A Lucca mi sono trovato subito bene, mi sono sentito come a casa, sono stato accolto benissimo. Il gruppo è eccezionale, non ci sono prime donne e siamo tutti concentrati sullo stesso obiettivo.

venerdì, 27 agosto 2021, 10:16

"Va sotterrata l'ascia di guerra e data una seconda possibilità a tutti noi, del resto, una seconda possibilità si dà a chiunque. Se dovesse andare male, allora ognuno trarrà le sue conseguenze": alla vigilia dell'inizio del campionato è Bruno Russo a rivolgere un appello ai tifosi e parlare a 360°...