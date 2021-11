Baldini: "Logico che la squadra facesse fatica all'inizio"

Altri articoli in Galleria Rossonera

giovedì, 28 ottobre 2021, 20:13

Il centrocampista rossonero: "Poche squadre ci hanno messo sotto e secondo me possiamo ambire a qualcosa di più ad una salvezza tranquilla. Per adesso dobbiamo giocare partita dopo partita che è quello su cui il mister sta lavorando dandoci un'identità dopo solo due mesi"

giovedì, 14 ottobre 2021, 08:52

Il rossonero è uno degli ex della gara contro il Pontedera: "Sarà una partita tosta, contro una squadra organizzata che gioca con il 3-5-2. Sono molto chiusi e compatti, non sarà semplice affrontarli. Il confronto con i nostri tifosi ci ha caricati"

mercoledì, 13 ottobre 2021, 08:56

L'ex pilastro della difesa rossonera ora al Pontedera sabato trova per la prima volta la Lucchese da avversario: "E' una gara importante per me, ma non dipende al cento per cento da me: vengo da una frattura allo zigomo.

giovedì, 9 settembre 2021, 08:30

L'attaccante alla sua seconda esperienza in rossonero si racconta: "Potevo già tornare lo scorso anno, poi non se ne è fatto di niente. Voglio fare bene, il mister è un fenomeno, non ho mai visto un mister così preparato. Lucca e Bari le due piazze che sento dentro di me"