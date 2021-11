Galleria Rossonera



Bellich: "I conti li faremo alla fine"

giovedì, 25 novembre 2021, 16:50

di diego checchi

Marco Bellich parla di se stesso, della sua esperienza a Lucca e della partita che verrà, ovvero la trasferta di Pescara. Il difensore si racconta e non resta che lasciarlo parlare: "Mi trovo molto bene a Lucca, una città bellissima e con la società tutto bene. Ho scelto la Lucchese perchè più di altre, dopo il fallimento del Novara, ha insistito per avermi qua e per il progetto che mi ha proposto."

Qual è il vostro obbiettivo di squadra? La salvezza, vero?

"Certo. Voliamo bassi con i piedi per terra. Lavoriamo sodo partita dopo partita. I conti li faremo alla fine."

Su che cosa l'ha fatto migliorare mister Pagliuca?

"Sicuramente nella preparazione alla partita. Chiunque entra in campo sa quel che fare."

E' la prima esperienza lontano da casa che cosa è cambiato nelle sue abitudini?

"Avevo fatto 7 mesi a Genova e da professionista è la prima esperienza lontano da casa. E' un passaggio che facendo questo lavoro è normale che avrei dovuto affrontare. Alla fine le abitudini sono sempre le stesse. Mi manca la famiglia, gli amici e un pò il vivere la mia città natale ma a Lucca ripeto mi sono trovato molto bene."

Che cosa si aspetta dalla partita di domenica prossima?

"Andremo a fare la nostra partita con tenacia e determinazione rispettando il Pescara ma non avendo paura di nessuno."

Che cosa teme in particolare del Pescara?

In particolare niente. E' un'ottima squadra ma non temiamo nessuno. Grande rispetto per chiunque ma noi faremo la nostra partita."

Che cosa pensa della tifoseria rossonera?

"La tifoseria è molto calda e ne avevo già sentito parlare. Sono e siamo molto contenti del loro supporto e spero che anche grazie ai risultati saranno sempre più numerosi."