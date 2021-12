Galleria Rossonera



Vichi: "Sono estremamente fiducioso sul progetto stadio"

venerdì, 17 dicembre 2021, 08:23

di diego checchi

Il presidente rossonero Alessandro Vichi fa il punto sulla squadra, sulla vicenda stadio e sui possibili nuovi ingressi in società. In questa intervista che ci ha rilasciato, tocca gli argomenti che sono all'ordine dei giorni in casa rossonera: "A livello sportivo l'obiettivo di medio termine è quello di cercare di ottenere una salvezza con la massima tranquillità, nel contempo vorremmo sistemare e rafforzare economicamente questa società così come la piazza merita. E' chiaro che tutto questo è legato alle strutture ed è impensabile portare avanti un progetto come il nostro senza stadio, credo che se entro giugno non ci sarà la sicurezza del progetto sul nuovo stadio questa avventura non andrà avanti, fare battaglie contro i mulini a vento è impossibile, sarà poi compito della nuova amministrazione comunale gestire al meglio la situazione".

Lei è fiducioso sulla prosecuzione del progetto stadio?

Sono comunque estremamente fiducioso, non vedo dove possono esserci delle criticità per non andare avanti sul progetto stadio, in fine dei conti in questa fase il Comune deve solo dichiarare che il progetto è di interesse pubblico. Credo che sia solo questione burocratica, anche se è vero che questa lungaggine burocratica dovrà avere una fine prima o poi, a meno che non sia tutto un bluff ma questo è il Comune che deve dirlo, e deve dirlo alla città. Poi chiaramente ci sono altre fasi, ma tutti superabili."

Ci saranno novità anche sull'aspetto societario a breve?

"Su questo aspetto la Lucchese è stata avvicinata da 4 o 5 società interessate, la piazza è ambita. Di fatto e di concreto non c'è niente, sono state fatte solo chiacchierate anche se potrebbero esserci alcune novità importanti. Cerchiamo persone che vogliono entrare in società per portare risorse economiche fresche anche per poter ambire a fare un mercato calciatori di un certo livello. L'importante è che siano persone serie e moralmente a posto, se vogliono far del bene alla Lucchese sono più che benvenute."