Quironi: "La Lucchese se la può giocare con tutti, anche con il Modena"

sabato, 12 febbraio 2022, 08:48

di diego checchi

L'ex portiere ed ex allenatore dei portieri rossonero, Davide Quironi, ed attualmente preparatore dei portieri della Nazionale Italiana under 17, parla così della partita tra Lucchese e Modena: "Intanto la Lucchese se la potrà giocare con tutti e quindi anche con il Modena, anche se la squadra di Tesser è prima in campionato ed ha degli ottimi valori per la categoria. Il gioco di Pagliuca però mi affascina e sono convinto che la Lucchese farà la sua gara senza nessun tipo di timore reverenziale e cercherà di portar via il più possibile da questo match."

Dove si deciderà questa partita?

"In entrambe le squadre ci sono giocatori di qualità e quindi prevedo molto equilibrio all'interno del campo. Penso che a sbloccare la gara sarà la giocata del singolo piuttosto che del collettivo."

Domenica al Porta Elisa rientrerà il cuore pulsante del tifo e cioè la Curva...

"Prima di tutto sono contento che avvenga questo perché vuol dire che se si ritorna ad una sorta di normalità anche per quanto riguarda l'afflusso negli stadi, significa che il periodo più critico della pandemia ormai è alle spalle. In secondo luogo io conosco la curva della Lucchese e so che quando tifa in maniera compatta diventa il dodicesimo uomo in campo e sarà un fastidio in più per gli avversari."

Di contro però la Lucchese avrà la prima in classifica guidata da un tecnico esperto come Tesser...

"Il Modena dopo un avvio di campionato un pò stentato è riuscito a trovare la quadra e lo testimoniano i tanti risultati utili consecutivi. Credo che sia meritatamente al primo posto e che si giocherà il campionato con la Reggiana, una squadra che ha ottimi giocatori. Sarà un torneo avvincente fino all'ultimo ma intanto il Modena dovrà stare attento alla Lucchese che certamente venderà cara la pelle. Questo è poco ma sicuro."