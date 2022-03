Galleria Rossonera



Minala: "Mi piacerebbe rimanere"

venerdì, 4 marzo 2022, 08:31

di diego checchi

Joseph Minala si racconta e fa capire quali sono i suoi obiettivi a medio e lungo termine. È arrivato a stagione iniziata ma è già entrato alla perfezione nell'ambiente della Lucchese.

Per quale motivo ha scelto Lucca, cosa l'ha convinta del progetto?

"Lucca era la scelta giusta per la mia ripartenza, avevo bisogno di una squadra come la Lucchese. Dopo quello che era successo l'anno scorso mi avrebbe potuto dare buone prospettive e sono molto contento di essere qui".

Come si sta trovando con i compagni?

"Mi trovo benissimo con i compagni, mi hanno accolto bene è c'è rispetto reciproco. Anche in città mi trovo bene, è la prima volta che vengo in Toscana, ero abituato al sud e quindi soffro un po' le temperature ma la città mi piace molto".

Cosa si aspetta da lei mister Pagliuca?

"Il mister mi chiede di portare esperienza, i ragazzi giovani si affidano a me. Mi ci è voluto un po' per inquadrare la categoria ma con l'aiuto dello staff e dei compagni mi sto adattando bene, penso di aver dato un buon contributo e spero di migliorare ancora".

In cosa la Serie C è diversa rispetto alle altre categorie?

"In serie C c'è molto agonismo e intensità, tanti giovani vengono dalla primavera e chiaramente la qualità non è la stessa delle categorie superiori".

Pensa di rimanere anche l'anno prossimo?

"Mi piacerebbe rimanere, ho già parlato con la società e anche da parte loro c'è l'intenzione di proseguire insieme, Affronteremo l'argomento in seguito, ma non prima di aver raggiunto tutti gli obiettivi di quest'anno".

Dove pensa che possa arrivare questa squadra?

"La società ha sofferto molto l'anno scorso per cui è importante essere cauti, l'obiettivo è consolidare la società e arrivare ad una salvezza tranquilla, poi vediamo se ci rimane benzina per fare qualcosa in più".

Domenica ci sarà la sfida con la Viterbese, che partita si aspetta?

"Sarà una partita tosta, per loro è un po' un'ultima spiaggia. Noi l'abbiamo preparata bene con il mister, dovremo fare una partita intelligente".