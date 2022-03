Galleria Rossonera



Santoro: "Contro la Reggiana daremo il 110 per cento"

martedì, 8 marzo 2022, 07:54

di fabrizio vincenti

Stagione, quella rossonera, che sta entrando nel vivo, ormai lo sprint salvezza è stato lanciato e la società non vuole lasciare nulla di intentato, al punto da tesserare anche un nuovo attaccante come Rodriguez, ma accanto alle questioni di campo, ci sono anche quelle societarie, come conferma il direttore generale Mario Santoro.

I tre punti di Viterbo significano salvezza?

"Sono tre punti molto importanti, anzi sono sette punti nelle ultime tre partite molto importanti e che ci danno una grande spinta nella corsa per la salvezza. Non aggiungo altro...".

Ora vi attende la Reggiana, rilanciata dallo stop casalingo del Modena: forse non è il momento migliore per affrontarla.

"Per partite di questo genere è sempre il momento giusto, è una gara attesa dalla squadra e dal pubblico: sono convinto che la Lucchese darà il 110 per cento".

Siete andati incontro ai tifosi abbassando il prezzo in una gara clou come quella con la Reggiana.

"E' un'iniziativa che non a caso si chiama "Dodicesimo uomo", riproporremo la curva a 5 euro più i costi di prevendita e la gradinata a 15 più prevendita e a 10 quella ridotta. Lo scopo è contribuire a far tornare allo stadio il pubblico che la Lucchese si merita".

Avete preso un centravanti, Rodriguez, pochi giorni fa a mercato chiuso: cosa vi attendete da lui?

"Davanti abbiamo molte defezioni, siamo convinti ci possa dare un aiuto per la salvezza".

Salvezza o la Lucchese può aspirare a qualcosa di più?

"Niente è precluso, ma pensiamo a raggiungere la salvezza. A quel punto, possiamo anche pensare a qualcosa di diverso"

Sviluppi societari: ci sono novità all'orizzonte?

"Lo abbiamo sempre detto: siamo aperti a qualsiasi possibile ingresso, a patto che ci sia dietro un progetto sportivo molto importante per i colori rossoneri. Per non eludere la sua domanda, preciso che ci sono persone interessate, ma stiamo vagliando le posizioni".