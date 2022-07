Galleria Rossonera



Nenciarini: "Il nostro, un gruppo giovane con qualche giocatore di esperienza"

venerdì, 22 luglio 2022, 13:24

di diego checchi

Francesco Nenciarini si racconta. Il vice di Maraia parla di questa esperienza a Lucca e fa capire quello che fatto in passato raccontando il suo curriculum. Ha 36 anni e tanta voglia di imparare ed emergere. Questa è un’intervista tutta da seguire.

Come pensa di trovarsi qui alla Lucchese?

“Penso di trovare una situazione favorevole visto che ho conosciuto il direttore Deoma, una persona con dei valori importanti che nel calcio vengono sempre più a mancare. Poi c’è il mister che non discute perché sapevo già che persona fosse”.

Quali sono state le sue esperienze passate da allenatore?

“Ho iniziato nel settore giovanile della Fiorentina dove sono stato per cinque anni, poi ho fatto un’esperienza in Eccellenza nella Rignanese, poi una in Serie D con il Montevarchi e poi due anni nel settore giovanile dell’Udinese”.

Essere arrivato a Lucca è un punto di partenza?

“Sono giovane e non voglio sicuramente fermarmi a questo punto, ma essere qui a questa età per me è un orgoglio visto l’importanza della piazza”.

Che differenza c’è fra fare il vice e l’allenatore, come si aspetta questo ruolo?

“È diverso, il mio compito sarà quello di appoggiare il mister in tutto e per tutto. Le decisioni sono del mister e questo deve essere il mio ruolo”.

Chi è che l’ha spinta a fare l’allenatore?

“La passione, perché inizialmente questo mestiere non si fa certamente per i soldi”.

Che gruppo sta nascendo qui a Lucca?

“Siamo in mani buone perchè il direttore sa fare calcio, sarà un gruppo giovane con qualche giocatore di esperienza. Conoscevo il direttore e il mister perché lo avevo visto lavorare sia da solo sia quando faceva il secondo di Indiani a Pontedera”.