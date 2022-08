Galleria Rossonera



Benassai: "Determinante nella mia scelta, la presenza di mister Maraia"

venerdì, 19 agosto 2022, 09:30

di diego checchi

Francesco Benassai si presenta e spiega perché ha deciso di venire a Lucca, con un pensiero anche per mister Maraia che lo ha allenato a Pontedera. E' la prima intervista del difensore a Gazzetta da quando è in rossonero.

Cosa l’ha convinta a scegliere Lucca, il fatto che Maraia fosse qui ha avuto un peso sulla sua decisione?

“Certo il fatto che ci fosse mister Maria è stato determinante, lo avevo già avuto a Pontedera, lo stimo molto e spero di ripagare la sua fiducia”.

Che tipo di allenatore è mister Maraia? Cosa chiede alle sue squadre e qual è il suo credo tattico?

“La cosa più importante per il mister è il gruppo, perché solo il gruppo ti porta punti. Per lui è fondamentale la fiducia reciproca, per quanto riguarda il modulo che preferisce si sa che è il 3-5-2, un modulo molto utilizzato in Serie C”.

Quali sono gli obiettivi di questa stagione?

“Per adesso non ci poniamo obiettivi ma giocheremo per vincere ogni partita, ma vedremo domenica dopo domenica dove potremo arrivare”.

Conosce già la piazza di Lucca?

“Certo, è una piazza rinomata che conosco bene perchè ci avevo giocato contro quando ero a Pontedera. Aspettiamo solo che inizi il campionato per vedere i tifosi allo stadio”.

Quali sono le sue caratteristiche?

“Gioco come terzo di sinistra nella difesa ma ho giocato anche come centrale nella difesa a tre. Posso fare entrambi i ruoli ma il mio preferito è il terzo di sinistra”.