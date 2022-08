Merletti: "Mi aspetto una stagione importante a livello personale e di squadra"

Altri articoli in Galleria Rossonera

venerdì, 19 agosto 2022, 09:30

Il difensore rossonero, ex Pontedera: “Per adesso non ci poniamo obiettivi ma giocheremo per vincere ogni partita, ma vedremo domenica dopo domenica dove potremo arrivare. Aspettiamo solo l'inizio del campionato per rivedere i tifosi allo stadio"

giovedì, 18 agosto 2022, 08:35

L'attaccante rossonero: "Vedo chiarezza nel progetto tecnico della società. Sarà importante partire bene per poter rimanere vicino alle prime cinque in modo da poter dare fastidio a tutte, colmando le lacune tecniche con l’organizzazione di gioco e lo spirito di squadra"

venerdì, 22 luglio 2022, 13:24

Parla il vice di mister Maraia: "Qui una situazione favorevole visto che ho conosciuto il direttore Deoma, una persona con dei valori importanti che nel calcio vengono sempre più a mancare. Poi c’è il mister che non discute perché sapevo già che persona fosse”

lunedì, 23 maggio 2022, 18:10

Il vice di Pagliuca parla della stagione conclusa e del futuro: "L'obiettivo è migliorarsi. È ovvio che la società deve fare i suoi passi con il rinnovi e nella costruzione della squadra, con il mister abbiamo già parlato e sappiamo dove intervenire per poter migliorare, magari anche nella fase realizzativa”