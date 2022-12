Galleria Rossonera



Coletta: "Faremo un grande girone di ritorno, vogliamo entrare nei play off da protagonisti"

sabato, 31 dicembre 2022, 09:41

di diego checchi

Era già diverso tempo che Jacopo Coletta non parlava, ma quando lo fa, le sue frasi e le sue parole come sempre non sono mai banali. Il verbo del capitano è uno solo: quello di lavorare per tornare in forma il prima possibile. Allora è giusto sentire dalle sue parole quali sono le sue condizioni fisiche.

Coletta a che punto è il suo recupero?

Sto sfruttando questo periodo di sosta per allenarmi molto, è chiaro che devo ancora migliorare la mia condizione ma credo proprio che dal 2 gennaio tornerò a lavorare con la squadra e di questo sono molto contento. Mettermi di nuovo i guantoni è stata un'emozione speciale perché giocare a calcio è la mia vita e poter tuffarmi, parare e aiutare la squadra sono le mie priorità.

Che bilancio fa della stagione finora disputata dalla Lucchese?

Il mio è sicuramente un bilancio positivo, è vero che potevamo fare qualche punto in più, ma abbiamo 29 punti e tutto il girone di ritorno davanti. Il gruppo è fantastico, il nostro obbiettivo è quello di entrare in zona playoff da protagonisti e di puntare ad arrivare in alto.

Che sensazione le dà vestire la maglia della Lucchese?

Dopo 4 anni qua, conosco società e tifosi, quando scendo in campo porto in campo la mia passione e la passione di ogni tifoso, sono molto attaccato alla maglia e penso solo a far bene per questi colori.

Che partita sarà quella contro l'Imolese alla ripresa del campionato?

Il girone di ritorno è un campionato a sé, con l'Imolese sarà una partita complicata, ma le nostre motivazioni dovranno sconfiggere le loro perchè noi puntiamo ad entrare nei playoff e loro ad evitare la retrocessione.

Che cosa vuole augurare ai tifosi rossoneri per il 2023?

Auguro buone feste ai tifosi e posso dire al loro che faremo un grande girone di ritorno perché i nostri tifosi devono essere orgogliosi di noi, amati e rispettati da tutti.