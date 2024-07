Galleria Rossonera



Ferrarese: "Chi viene a Lucca non deve sentirsi appagato"

mercoledì, 17 luglio 2024, 08:40

di gianluca andreuccetti

É iniziata ufficialmente la stagione 2024/25 della Lucchese. Lunedì 15 luglio infatti, i rossoneri sono saliti al Ciocco per il ritiro. L'obiettivo è quello di arrivare al meglio in vista dell'11 agosto, data del primo turno di Coppa Italia Serie C contro la Pro Vercelli. Molto passerà anche dalle strategie di mercato che la Lucchese porterà avanti. Il Ds Ferrarese è al lavoro per costruire una squadra competitiva e che possa ritagliarsi un ruolo importante in un girone B di Serie C che si preannuncia molto competitivo. Claudio Ferrarese ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni. Con lui abbiamo parlato delle ufficialità arrivate negli ultimi giorni e di tanto altro. Ecco le sue parole.

Direttore Ferrarese, un punto sul mercato della Lucchese?

"Sono soddisfatto dei ragazzi che hanno rinnovato questi giorni, perché significa che credono nel nostro progetto. Sono contento di aver portato qualche giocatore importante come Gasbarro, chiamato a riscattarsi dopo una stagione per lui negativa. Chi viene a Lucca non deve sentirsi appagato, sto lavorando su questo dettaglio".

Nei giorni scorsi la Lucchese ha ufficializzato i rinnovi di Tumbarello e Fazzi...

"Non è stato semplice trattenere Tumbarello. Sia io che mister Gorgone gli abbiamo fatto capire quanto fosse importante per noi, sia da un punto di vista tecnico e non solo. É difficile in questa categoria trovare un calciatore così duttile tatticamente. Sono felice anche del rinnovo di Fazzi, un altro profilo di valore su cui crediamo molto. Poi non dimentichiamoci di capitan Coletta, una sicurezza tra i pali per questa squadra".

Oltre a Gasbarro, il reparto difensivo è stato rinforzato con gli arrivi di Botrini e Antoni...

"Nella mia testa c'è l'idea di portare a Lucca profili giovani e che hanno fatto bene in Serie D. Botrini ha alle spalle un'esperienza importante maturata nel settore giovanile dell'Empoli. Antoni invece arriva alla Lucchese dopo tanti anni di gavetta. Si è meritato questa piazza e sa che d'ora in avanti dovrà dare il 150%".

Quanti giocatori mancano per completare la rosa?

"Manca un portiere under all'altezza di Coletta, un centrocampista e dovremmo sostituire sia Russo che Guadagni. In attacco, la società mi ha promesso un colpo importante. Il mio obiettivo è quello di dare al mister una squadra al completo. Non devo aver fretta nel prendere i giocatori".

Le squadre U23 possono servire alla crescita del sistema calcio italiano?

"A mio parere sì. Le seconde squadre sono un palcoscenico interessante per tutti quei giovani provenienti dal campionato Primavera. Per il Milan Futuro sarà un campionato difficile. Il nostro è il girone più complicato di tutta la Serie C: la Lucchese dovrà essere concentrata per fare un campionato all'altezza".