Botrini: "Ai tifosi prometto tanto impegno e dedizione"

lunedì, 22 luglio 2024, 15:50

L'ex rossonero: "Morgia mi ha presentato nelle scorse settimane il presidente Bulgarella. Un incontro però informale, non di lavoro. Il direttore ha in mente un progetto serio e che rispecchia i miei valori. Personalmente gli ho dato la mia disponibilità, ma non a tempo pieno, considerando che ho un'attività di...

mercoledì, 17 luglio 2024, 08:40

Il diesse rossonero fa il punto sul mercato: "Nella mia testa c'è l'idea di portare a Lucca profili giovani e che hanno fatto bene in Serie D. Manca un portiere under all'altezza di Coletta, un centrocampista e dovremmo sostituire sia Russo che Guadagni.

lunedì, 1 luglio 2024, 17:11

L'ex capitano rossonero: "Un'annata discontinua in cui è stato raggiunto l'obiettivo minimo, ovvero il mantenimento della categoria. I presupposti per fare meglio ci sono. Sono felice per il rinnovo di Coletta. Un bel tassello in vista del futuro"

domenica, 23 giugno 2024, 07:09

Il direttore sportivo dei granata: "La Lucchese è una squadra che a me piaceva molto, sia per il gioco espresso che per i calciatori presenti all'interno del suo organico, come Tiritiello e Chiorra. Una compagine ben allenata, che nella parte centrale del campionato però ha avuto qualche difficoltà"