Gasbarro: "La Lucchese mi ha voluto fortemente. Sugli obiettivi..."

mercoledì, 14 agosto 2024, 18:55

di gianluca andreuccetti

Si avvicina l'esordio in campionato per la Lucchese. I rossoneri scenderanno in campo tra meno di due settimane a Pineto. Uno dei colpi del mercato in entrata della Pantera è stato Andrea Gasbarro. Il difensore, arrivato da svincolato, è uno tra i calciatori più esperti della rosa di Gorgone. Il classe 1995, che può vantare più di 100 presenze tra i professionisti, aggiunge qualità e grande dedizione, ad un reparto formato da diversi giovani. Gasbarro ha parlato ai nostri microfoni. Con lui abbiamo analizzato la preseason dei rossoneri e tanto altro. Ecco le sue parole.

Cosa l'ha spinta ad accettare la Lucchese?

"I rossoneri sono stati i primi ad interessarsi a me. Il direttore mi ha cercato fortemente, tanto da trovare un accordo nel giro di pochissimi giorni".

Quali sono le sue sensazioni sulla nuova squadra?

"Le sensazioni sono positive. A livello di collettivo, veniamo da una preparazione atletica tra le più toste che abbia mai affrontato in carriera. Gorgone è un allenatore a cui piace lavoro molto. Siamo ancora in una fase di mercato, l'ossatura della rosa c'è già".

Che percezione ha avuto della Lucchese da avversario?

"La Pantera ha passato degli anni sfortunati. Giocare contro i rossoneri non è mai stata una passeggiata, soprattutto in casa. La Lucchese è sempre stata una squadra tignosa, in grado di dare filo da torcere a tutti".

Calcisticamente parlando, quali sono le sue qualità migliori?

"Sono un jolly difensivo, in quanto posso ricoprire tutti i ruoli di quel reparto. Inoltre, mi reputo un calciatore predisposto a giocare la palla"

Nel girone della Lucchese ci sono tante big: vede una favorita per la vittoria finale?

"A campionato in corso saprò dare un giudizio più dettagliato. Al momento dico la Ternana, se riuscirà a mantenere la maggior parte dei giocatori dello scorso anno. Occhio anche all'Entella".

Si è posto degli obiettivi?

"Spero di giocare il più possibile e di dare una mano ai miei compagni. A livello di squadra, bisognerà essere umili, perché il nostro è il girone più complicato della Serie C. L'obiettivo è quindi quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, poi vedremo".

Cosa promette ai tifosi?

Grande impegno e dedizione: non mollerò mai.