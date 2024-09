Galleria Rossonera



Costantino: "Vogliamo creare un nuovo entusiasmo. Mister Gorgone è il nostro valore aggiunto"

martedì, 10 settembre 2024, 18:13

di gianluca andreuccetti

La vittoria contro la Spal ha restituito fiducia alla Lucchese. Dopo 88 anni, i rossoneri sono riusciti ad espugnare il "Mazza" di Ferrara, trovando così i primi tre punti del campionato. L'obiettivo adesso è quello di risalire la classifica, togliendosi altre soddisfazioni. Una delle figure chiave della nuova Lucchese è Rocco Costantino. Esperienza e maggior peso specifico in attacco: questo il biglietto da visita del classe 1990, arrivato in estate dal Catania. Costantino ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni. Queste le sue parole.

Domenica è arrivata una vittoria importante in casa contro la Spal...

"Un successo frutto di una prestazione convincente. La sconfitta contro il Gubbio ci aveva lasciato tanto amaro in bocca. Grazie al lavoro però siamo subito ripartiti. Ci tengo a dire che mister Gorgone è il nostro valore aggiunto. Un tecnico che durante la settimana prepara in modo dettagliato ogni partita. Con lui possiamo crescere sia tecnicamente che mentalmente. Sta a noi adesso trovare la continuità di risultati".

Che gruppo ha trovato qui alla Lucchese?

"Un gruppo di bravi ragazzi, devoti al lavoro e che ascolta i consigli del mister e del suo staff. Il mercato è finito da poco e il tempo per conoscerci non manca. L'obiettivo è quello di creare un nuovo entusiasmo all'interno della piazza di Lucca".

Che consigli dà ai più giovani? Come si sta inserendo nel gruppo?

"Da un punto di vista anagrafico, sono forse il più grande del gruppo. In un certo senso, sento di avere una responsabilità nei confronti dei miei compagni squadra, ovvero quella di aiutare a crescere. Cerco di trasmettere ai più giovani consigli tecnici e particolari mentali. Non ho fatto fatica ad inserirmi".

Vede una squadra favorita alla vittoria finale nel girone B?

"Dopo tre giornate non me la sento di esprimere giudizi. Ai nastri di partenza uno si focalizza sul nome della piazza o della squadra. Il mercato può dire che Ternana e Ascoli hanno qualcosa in più. Anche la Spal ha fatto un mercato importante. In questa categoria però conta esprimere il proprio valore giornata dopo giornata".

Abbandonando le vicende legate al campo, che esperienza è stata fare il cammino di Santiago De Compostela?

"Lo consiglio a tutti, è stata un'esperienza unica, per me. Un viaggio che mi ha distaccato dalla realtà quotidiana e che mi ha permesso di aprire nuovi orizzonti. Mi ha aiutato a non dare certe cose per scontato".