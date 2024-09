Galleria Rossonera



Giacchino: "Onorerò la maglia della Lucchese. Qui per lasciare il segno"

mercoledì, 4 settembre 2024, 16:43

di gianluca andreuccetti

Venerdì scorso è terminata la sessione estiva di calciomercato. Quest'anno, la Lucchese ha portato avanti una linea ben precisa, decidendo di puntare su diversi calciatori alla loro prima esperienza in questa categoria. Tra questi troviamo Gabriele Giacchino. Il classe 2003, tesserato dalla Pantera al termine di un periodo di prova, è reduce da tre stagioni in Serie D. Nel suo palmares, a livello giovanile, può vantare uno scudetto U18, vinto con il Genoa. L'obiettivo è quello di convincere mister Gorgone, cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Gabriele Giacchino ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni. Queste le sue parole.

Dopo aver svolto un iniziale periodo di prova, si aspettava di essere tesserato dalla Lucchese?

"Ho avuto fin dall'inizio delle buone sensazioni. Mi sono allenato bene e mi sono impegnato tanto. Sono contento che la società abbia deciso di puntare su di me".

Quali differenze sta notando rispetto al campionato di Serie D?

"In Serie C, l'intensità delle partite è molto più alta. Inoltre, sto notando delle differenze fisiche e tecniche. Stiamo parlando di un salto di categoria importante".

Da un punto di vista tattico, c'è un ruolo che preferisce?

"Il ruolo in cui mi trovo meglio è quello di esterno sinistro. Poi, ovviamente, mi adatto a quello che mi chiede mister Gorgone. In passato, ho giocato anche come esterno destro e trequartista.

Prima di approdare nel calcio dei grandi, a livello giovanile ha giocato con il Genoa...

"Un'esperienza utile e che mi ha dato tanto, in termini di crescita. Dall'altra parte, va detto però che le differenze tra il calcio giovanile e quello dei grandi sono molteplici, soprattutto a livello fisico".

Quali obiettivi si è fissata per questa stagione?

"Fare più partite possibile. Si tratta del mio primo anno tra i professionisti e non sarà per niente facile. L'obiettivo è quello di aiutare i miei compagni quando verrò chiamato in causa. Vogliono lasciare il segno. La mia qualità migliore? Il dribbling".

Un sogno nel cassetto?

"Giocare in Serie A e tornare al Genoa, la squadra della mia città".

Cosa promette ai tifosi della Lucchese?

"Onorerò la maglia ogni volta che verrò chiamato in causa".