Galleria Rossonera



Sasanelli: "Gli episodi non ci stanno girando nel modo giusto, ma possiamo arrivare ai playoff"

mercoledì, 23 ottobre 2024, 16:37

di gianluca andreuccetti

Luca Sasanelli a Lucca vuole trovare la propria dimensione. L'obiettivo è chiaro: spingere i rossoneri a suon di gol. L'attaccante è arrivato negli ultimi giorni dell'ultima sessione di mercato, in prestito secco dal Pescara, prossima avversaria in campionato proprio degli uomini di mister Gorgone. Un'occasione d'oro per lui, volenteroso anche di riportare alla vittoria la Lucchese. Prima di approdare tra i professionisti, il percorso a livello giovanile è stato lungo. Monopoli, Ascoli e nel mezzo l'esperienza al Sassuolo, culminata con la vittoria nel Torneo di Viareggio del 2022: "Si era creato qualcosa di magico". Luca Sasanelli ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni. Queste le sue parole.

Cosa l'ha spinta ad accettare la Lucchese quest'estate?

"Avevo voglia di dimostrare il mio valore ed ero alla ricerca di una squadra in cui potessi avere continuità. Ho scelto Lucca perché è una piazza importante e con una grande storia".

La vittoria manca ormai dallo scorso 22 settembre: come se lo spiega questo calo a livello di risultati?

"Nelle ultime partite stiamo trovando tante difficoltà. Non sto cercando delle scusanti, ma gli episodi non ci stanno girando nel modo giusto: basti pensare al rigore netto non fischiato a Costantino contro il Carpi. Stiamo lavorando duro per arrivare al meglio alla sfida contro il Pescara, dove incontreremo una buona squadra e che sta attraversando un bel momento di forma".

A livello collettivo, quali sono gli aspetti su cui dovete migliorare?

"Siamo un mix di giovani e calciatori esperti, come Tumbarello e Sabbione, tra i pilastri di questa squadra. Ho la fortuna di lavorare con un grande gruppo. La nota positiva di Carpi è stata sicuramente quella di non avere subito gol. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa".

Obiettivi di questa stagione?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita, è ovvio. A mio parere questa squadra può raggiungere tranquillamente i playoff. A livello personale, dare sempre il massimo e contribuire, anche a suon di gol, al bene della Lucchese".

Il suo idolo?

"Il mio idolo è Kaka, ma mi sono ispirato sin da piccolo a Immobile. Un attaccante forte in area di rigore. Il lavoro e i movimenti che fa per la squadra sono fondamentali".