Bruzzaniti: "La Lucchese è un'ottima squadra. Sul Pineto..."

15 novembre 2024

di gianluca andreuccetti

Giovanni Bruzzaniti non ha dimenticato la Lucchese. Una stagione in cui ha lasciato il segno, segnando e contribuendo alla qualificazione dei rossoneri ai playoff. Cresciuto nel vivaio del Novara, ha vestito le maglie di Pro Vercelli e Crotone tra le altre, arrivando a Lucca nel 2022. In questa stagione, Bruzzaniti è uno dei protagonisti del Pineto. L'obiettivo è quello di trascinare gli abruzzesi ad una salvezza tranquilla. Bruzzaniti ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni. Queste le due parole.

Che ricordi ha della sua esperienza con la Lucchese?

"Ho dei ricordi bellissimi con la Lucchese, sopratutto per il bellissimo gruppo che eravamo".

C'è una partita, con la maglia dei rossoneri, che le è rimasta particolarmente impressa?

"Le partite che mi sono rimaste più impresse sono la vittoria in casa contro la Carrarese per 3-2, e il successo all'Artemio Franchi di Siena per 0-1. Due derby che ci consentirono di ottenere la qualificazione ai playoff".

Una stagione, a livello personale, importante considerando le 5 reti e 7 assist in 35 presenze. Nella sua crescita a Lucca che ruolo ha avuto mister Maraia?

"Avevo ed ho ancora un bellissimo rapporto con mister Maraia, una persona ed un allenatore eccezionale, mi sorprende che non è su alcuna panchina perché merita davvero tanto".

In quella squadra, c'erano calciatori come Panico e Rizzo Pinna, che adesso militano in Serie B: è sorpreso dal loro percorso?

"No assolutamente non sono per niente sorpreso perché sono due ragazzi umili e lavoratori, e si meritavano dove sono".

Nel confronto che avete avuto ad inizio campionato, c'è un giocatore della Lucchese attuale che l'ha stupita?

"È un'ottima squadra allenata da un tecnico forte. I calciatori che secondo me possono fare bene sono Visconti, Tumbarello e Quirini, che è cresciuto molto. Sono tutti ragazzi che conosco, avendo giocato con loro due stagioni fa".

A livello personale ha iniziato molto bene questa stagione, mettendo al referto 6 reti e 2 assist: se l'aspettava un inizio del genere?

"Sinceramente era quello che cercavo e quello che volevo, ho iniziato bene ma bisogna continuare così ed aumentare il livello delle prestazioni, e grazie anche ai miei compagni che sono tutti dei bravi ragazzi e degli ottimi giocatori".

Sabato ci sarà lo scontro diretto contro il Perugia, un'occasione per risalire ulteriormente la classifica...

"Sicuramente sabato giocheremo per vincere, e quello che vogliamo e lotteremo per ottenere i 3 punti".

Quali sono gli obiettivi del Pineto? Quali sono le difficoltà che avete incontrato in questo inizio di stagione?

"L'obiettivo del Pineto è arrivare il prima possibile a 45 punti e poi vedremo. Sicuramente le difficoltà ci sono state: tanti ragazzi nuovi, e abbiamo un po' rallentato a livello di risultati, ma adesso siamo un grande gruppo e lo dimostreremo".