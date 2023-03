L'evento



Atletica: il 4 giugno la seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca

mercoledì, 29 marzo 2023, 15:45

Lucca ancora al centro della grande atletica leggera italiana e internazionale.

Domenica 4 giugno, sulla pista del Campo Scuola Moreno Martini, si svolgerà la seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, organizzato dall’Atletica Virtus Lucca con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione di Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera che quest’anno, dopo averla ritenuta in linea con i criteri e i requisiti fondamentali, ha deciso di inserire la manifestazione lucchese nel Progetto Meeting 2020+, il circuito nato con lo scopo di supportare eventi di questo genere nel loro percorso di crescita tecnico-organizzativo che comprende solo cinque meeting di atletica leggera in Italia.

Dopo l’eccellente riuscita della scorsa edizione, il Meeting Internazionale Città di Lucca torna sulla scena con un cast di atleti di primo livello e con la ferma intenzione di replicare e migliorare l’esperienza del 2022.

“Il Meeting Internazionale Città di Lucca rappresenta un’eccellenza sportiva assoluta ed un orgoglio per il nostro territorio – dichiara Fabio Barsanti, assessore allo sport del Comune di Lucca – Un appuntamento che si rinnova grazie all’incessante lavoro dell’Atletica Virtus che rappresenta ormai un valore aggiunto ed un riferimento per il movimento a livello nazionale e non solo, sia per il lavoro svolto e la crescita degli atleti, sia per i valori che promuove, trasmette e rappresenta. Siamo quindi entusiasti di accogliere una manifestazione dal così grande spessore”.

“Ci tengo, a nome di tutta la società – afferma il Presidente della Virtus, Ferdinando Caturegli – ringraziare l’amministrazione comunale per l’ospitalità e per il sostegno, anche economico, con cui ci ha aiutato ad affrontare questa seconda edizione di un evento così importante. Senza la vicinanza degli enti, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e delle famiglie dei nostri atleti che ci supportano in ogni singola iniziativa, non riusciremmo a portare avanti progetti ambiziosi come questo”.

“Il ringraziamento va anche – aggiunge il vice presidente Sergio Martinelli – alla Regione Toscana nella persona del Presidente Eugenio Giani per la concreta collaborazione e per il contributo erogato a favore del Meeting”.

“È un grande onore per il comitato regionale toscano della Fidal – afferma il Presidente di Fidal Toscana, Alessandro Alberti - avere nella nostra regione evento di atletica leggera di grande qualità come quello di Lucca. Faccio i miei complimenti all’Atletica Virtus Lucca per essere riuscita nell’intento di organizzare un meeting internazionale di tale valore fin dalla prima edizione dello scorso anno che è stato un successo venuto anche grazie alle sinergie che la società ha creato con l’amministrazione comunale, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sempre vicina allo sport e grazie ai vari sponsor senza i quali non sarebbero possibili manifestazioni di questo spessore. Anche nel 2023 ci aspettiamo grandi risultati dagli atleti partecipanti, sia dagli atleti internazionali sia da quelli italiani visto che la data è relativamente vicina ai grandi appuntamenti internazionali del 2023”.

Significativo l’intervento del consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Claudio Montani: “La Fondazione, che ha tra i suoi obiettivi specifici quello della crescita sportiva giovanile, è particolarmente vicina alla Virtus non solo in occasione di questo evento prestigioso che è un’ottima vetrina internazionale, ma soprattutto nella formazione dei giovani e nella loro introduzione allo sport attraverso il gioco. La qualità organizzativa della Virtus ci facilita il compito di sostenere le attività e investire su di esse”.

A dividersi i compiti del delicato e impegnativo ruolo di meeting director ci sono Matteo Martinelli, direttore tecnico dell’Atletica Virtus Lucca e già meeting director della passata edizione, e il manager sportivo Paolo Traversi.

“Con immenso orgoglio e con un po’ di sana pazzia – afferma Matteo Martinelli - portiamo a Lucca la seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca. L’impegno profuso nella prima edizione è stato importante per tutti noi che svolgiamo questa attività a titolo volontario per la città, per i giovani, per le famiglie e per l’immagine del territorio, animati da tanto entusiasmo e dall’immancabile passione. Il successo dello scorso anno è stato gratificante sotto tutti i punti di vista ed è per questo che tutti insieme abbiamo deciso di dare vita al secondo atto. Al mio fianco, in veste ufficiale, ci sarà l’amico e professionista Paolo Traversi per creare insieme un evento che sia sempre di più punto di riferimento sportivo, per l’atletica leggera internazionale, ma anche turistico per rafforzare l’immagine della città di Lucca nel mondo. Nel rispetto della tradizione Virtus, che è stata trampolino di lancio per numerosi atleti che si sono poi affermati nel panorama dell’atletica mondiale, così anche il Meeting ha avuto in gara nella prima edizione atleti che, dopo gli straordinari risultati ottenuti a Lucca, hanno proseguito con grande slancio il proprio percorso. Come Luxolo Adams, vincitore dei 200 metri a Lucca e finalista ai Campionati del Mondo di Eugene; Lorenzo Simonelli, che dopo aver fatto registrare a Lucca il primato personale sui 110 ostacoli, ha sfiorato il bronzo a campionati europei indoor di Istanbul; Andy Diaz, che dopo aver animato la pedana del salto triplo a Lucca, ha vinto la Diamond League; Sara Fantini che dopo stabilito a Lucca il nuovo record italiano nel lancio del martello, ha firmato il miglior piazzamento di una lanciatrice italiana in un contesto internazionale col podio sfiorato ai campionati del mondo di Eugene e il bronzo europeo a Monaco e Rachele Mori che dopo il record italiano Juniores stabilito a Lucca nel lancio del martello, ha preso lo slancio laureandosi campionessa del mondo Juniores”.

“Quando si parla di Atletica leggera – afferma Paolo Traversi al suo primo anno da co-meeting director - immediatamente ci viene da pensare a Lucca, alla Virtus Lucca e al Campo Scuola Moreno Martini. Fra le tante gare che si sono disputate a Lucca quella a cui sono legato particolarmente è il Triangolare Italia-Francia-Slovenia del settembre 1998. Una manifestazione che mostrò la grande capacità organizzativa e professionale della struttura della Virtus. Quando lo scorso anno Matteo Martinelli, dopo avermi detto che l’idea del meeting si stava concretizzando, mi chiese di affiancarlo nella direzione tecnica del meeting, accettai immediatamente perché è per me un onore collaborare con questa società per il decollo del Meeting Internazionale Città di Lucca. Lo scorso anno abbiamo pagato lo scotto del noviziato, ma alla fine la gente ha riconosciuto e apprezzato il lavoro svolto, l’organizzazione, la pista e pedane del Moreno Martini. Il 4 giugno si avvicina e oramai, soprattutto per chi come me si occupa della parte tecnica, vuol dire entrare nel momento più caldo e delicato. Devo dire che stiamo ricevendo riscontri importanti, il che ci fa ben sperare di riuscire a portare sotto le mura diversi atleti di livello mondiale e soprattutto di poter superare la fatidica barriera degli 80.000 punti, che, specifico per i non addetti ai lavori, vuol dire entrare nell’eccellenza del Ranking dei meeting della World Athletics. Noi ci vogliamo provare perché la città di Lucca lo merita”.

“Siamo felici e orgogliosi – interviene il delegato provinciale Coni di Lucca, Stefano Pellacani - che per il secondo anno consecutivo sia organizzato dall’Atletica Virtus Lucca il Meeting Internazionale Città di Lucca. Dopo la prima edizione dello scorso anno che ci ha regalato grandi emozioni, siamo certi che tutti i protagonisti ci sapranno stupire anche quest’anno con momenti da ricordare. Desidero ringraziare tutti i dirigenti e i volontari della Virtus Lucca, perché è grazie al loro impegno a Lucca avremo la possibilità per il secondo anno consecutivo di assistere a un evento così importante non solo per la promozione della città di Lucca ma per tutto il territorio della provincia. La Virtus conferma di essere una società protagonista a livello nazionale, un'eccellenza sportiva per passione, capacità e traguardi che ogni anno riesce a raggiungere”.

Presente alla conferenza stampa in rappresentanza degli atleti, la velocista Anna Bongiorni, semifinalista agli ultimi Europei indoor di Istanbul nei 60 metri; bronzo nelle staffetta 4x100 agli Europei di Monaco 2022; semifinalista nei 100 metri ai giochi olimpici di Tokyo 2021; oro nella staffetta 4x100 ai World Relays di Chorzow 2019; semifinalista nei 100 metri agli europei di Berlino 2018; bronzo sia nei 100 metri sia nella staffetta 4x100 ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, semifinalista neo 60 metri ai mondiali indoor di Birmingham 2018; bronzo nei 200 metri alle Universiadi di Taipei 2017, semifinalista nei 60 metri agli Europei indoor di Belgrado, argento agli Europei U23 di Tallinn 2015; argento nella staffetta 4x100 agli Europei Juniores di Tallinn 2011.

---

Il programma tecnico ufficiale di questa seconda edizione prevede le seguenti gare con inizio alle ore 17:

Uomini: 100 metri batterie e finali, 200 metri, 110 ostacoli, 400 metri, 800 metri, salto in lungo, salto in alto, salto con l’asta, lancio del martello.

Donne: 100 metri batterie e finali, 200 metri, 100 ostacoli, salto triplo, lancio del martello, 3000 siepi.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming. Tutte le info su www.meetinglucca.it.